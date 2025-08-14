Cuatro nombres que marcan la historia del PSG: Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos y João Neves

En la temporada más brillante del Paris Saint-Germain en historia, cuatro futbolistas portugueses se han convertido en los pilares de un proyecto ganador: Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos y João Neves. Su influencia ha sido determinante para que el PSG haya conseguido su primera Champions League y el primer triplete en su historia.

Entre goles decisivos, asistencias de lujo y un despliegue táctico impecable, este cuarteto portugués ha transformado al equipo en una máquina casi imparable, consolidando una conexión lusa que quedará marcada en la historia del club.

El cuarteto portugués que impulsa la mejor temporada del PSG

La temporada 2024-25 del PSG será recordada no solo por sus resultados, sino por la manera en que fueron conseguidos. El equipo ha logrado un invicto de más de 20 partidos en Ligue 1, conquistó la Supercopa de Francia y se llevó la Final de Champions League de forma dominante, fue Finalista de Mundial de Clubes y se coronó en la Supercopa de Europa..

Gran parte de este éxito se explica por la aportación del contingente portugués. Gonçalo Ramos firmó 20 goles entre todas las competiciones. Vitinha, Nuno Mendes y Joao Neves también destacaron con goles y asistencias varios de ellos en partidos clave ante rivales directos.

¿Cómo Nuno Mendes, Vitinha, Ramos y Neves cambiaron el rumbo del club?

Vitinha y Nuno Mendes, fueron los encargados de empezar con el cambio en el PSG fichando en el 2022. A pesar de haber sido parte de algunos fracasos, especialmente con Mbappé, Messi y Neymar, los lusitanos decidieron confiar en el proceso y mantenerse en el equipo a pesar de las salidas de las figuras.

Gonçalo Ramos y João Neves llegaron para el 2024, con el volante ofensivo siendo el último en unirse al club. Ambos tardaron en adaptarse al equipo, sin embargo, para las últimas semanas de temporada, los dos portugueses respondieron en momentos importantes.

Con este cuarteto, el PSG no solo está ganando títulos, sino que está construyendo una identidad futbolística siguiendo el mando del entrenador español. Luis Enrique. Curiosamente, este éxito no se queda en el PSG pues también con su selección empiezan a ganar partidos importantes como la Final de la pasada Nations League.

