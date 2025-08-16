Tebas defiende partido de LaLiga en Miami: “Luego viene la NFL y estamos encantados”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a insistir en su intención de llevar un partido oficial del futbol español a Estados Unidos. El directivo aseguró en una entrevista en el programa “Tablero Deportivo” de RNE que el duelo Villarreal-Barcelona de la Jornada 17 de LaLiga EA Sports podría disputarse en diciembre en Miami, siempre y cuando supere los filtros de UEFA y FIFA.

Tebas confía en el cambio de sede

Javier Tebas explicó que la decisión aún no es definitiva, pero que a finales de septiembre se sabrá si el Villarreal vs Barcelona se jugará en Miami. “Estoy convencido de que se jugará el partido en Miami. Esta temporada no está entre los objetivos fundamentales, pero este año se ha dado la circunstancia”, afirmó el presidente de LaLiga.

El dirigente recordó que los clubes deben solicitar voluntariamente la organización de estos encuentros y que en este caso tanto Fernando Roig (Villarreal) como el Barcelona se mostraron a favor. “LaLiga evidentemente está queriendo hacerlo, y la Federación ha dado su aprobación. Ahora hay que pasar el filtro de la UEFA y la FIFA, y sus trámites, para iniciar ya bien el proceso para ir a Miami”, agregó.

Responde a las críticas de Ángel Torres y habla de la NFL en España

El presidente de LaLiga también respondió a las críticas de Ángel Torres, presidente del Getafe, quien se ha mostrado en contra de la iniciativa. “LaLiga no puede ser el hazmerreír de Europa, cuando vemos que en Italia o Francia están jugando fuera del país. La Supercopa también se juega fuera de España, y no veo que sea un problema”, apuntó Tebas.

Para justificar su postura, Tebas comparó la situación con otros deportes internacionales que han tenido gran aceptación en España: “Luego viene la NFL y estamos encantados, y si jugase la NBA estaríamos todos aún más encantados. Es solo un partido de nuestra competición”. El dirigente recalcó que se trata de un paso necesario para mantener vigente el atractivo global de LaLiga.

