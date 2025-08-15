LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Mallorca vs Barcelona? EN VIVO

Regresa una de las mejores ligas del planeta y con ella su campeón. El Barcelona de Ansi Flick busca repetir la magnífica temporada que tuvo el año pasado. Por su parte, el Mallorca saldrá a aferrarse a la primera.

Antonio Sánchez de Mallorca | @RCD_Mallorca

Sin más polémicas ni registros, los catalanes vuelven a la cancha, esta vez en calidad de visitante, ante ellos están los Piratas, que de la mano de Jagoba Arrasate, intentarán hacer la hazaña ante el candidato al título de LaLiga.

La última vez que se vieron las caras ambos equipos fue en el duelo disputado en el Estadio Olímpico de Montjuic, con victoria del Barcelona gracias a un solitario gol de Dani Olmo.

Equipo del Barcelona | @FCBarcelona

LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Mallorca vs Barcelona?

FECHA: Sábado 16 de agosto.

HORA: 11:30.

LUGAR: Campo de futbol de Son Moix, Mallorca, España.

TRANSMISIÓN: SKY Sports.

Yamal y Rashford en Barcelona | @FCBarcelona

