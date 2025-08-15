Rodrigo Huescas brilla con asistencia en la victoria de Copenhague por Liga Danesa

Copenhague se mantiene como líder de la Superliga Danesa después de una gran victoria ante Nordsjaelland en la Jornada 5. Un solo descalabro en el inicio del certamen, los mantiene con 12 puntos encima de absolutamente todos los equipos que persiguen de cerca al equipo del mexicano Rodrigo Huescas, quien por cierto, fue parte de uno de los goles sumando una asistencia a su historia en el 'Viejo Continente'.

Hatzidiakos encaminó la victoria de los Leones | X: @FCKobenhavn

Pequeña remontada para seguir en el liderato

Copenhague llegaba al duelo de la quinta fecha con la intención de ser el primer lugar indiscutible del torneo, ya que el Brondby, su principal perseguidor, también se puede quedar en la parte alta de la tabla en dado caso de llevarse los tres puntos en su propio duelo.

El inicio del partido no significó ningún problema para ninguno de los dos equipos, ya que el primer tiempo finalizó 0-0 sin ninguna emoción fuerte. Todo cambió para la segunda parte, pues Brondby, como equipo local, tomó la ventaja al 46' con anotación de Prince Junior.

Después de los problemas que significaban estar abajo en el marcador, los visitantes supieron reponerse, ya que al minuto 59, apareció el exdelantero del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko con un remate de cabeza a pase de Rodrigo Huescas, empató el marcador antes de la primera hora de partido cumplida.

Huescas (línea de fondo a la derecha) asistiendo a Moukoko para empatar el marcador | Captura

Remontada y tres puntos a la bolsa

Después de la asistencia del mexicano, todo fue 'miel sobre hojuelas' para los Leones, pues al 75' después de un tiro libre a su favor, Pantelis Hatzidiakos se encontró el balón dentro del área y logró poner el 1-2 en casa de su rival en turno.

Ya en el tiempo de agregado, específicamente al 90+4', un exjugador prestado desde PSG, Yoram Zague fue el 'verdugo' de la derrota de Nordsjaelland que se mantiene en el fondo, como último lugar de la tabla general. El siguiente partido para Copenhague será ante el juego de Ida de su Play-Off de Champions League ante Basel.

Zague fue el autor del último gol del juego | X: @FCKobenhavn

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi vs Carlos Vela: Así está la carrera por el récord de goles en la MLS