Lionel Messi vs Carlos Vela: Así está la carrera por el récord de goles en la MLS

Lionel Messi busca romper un récord más en su histórica carrera como futbolista profesional: la Bota de Oro de la MLS; sin embargo, dentro de la búsqueda para poder conseguir dicho logro, también podría romperse otra marca, una que de momento aún tiene en su poder el mexicano y recién retirado Carlos Vela.

Jugando para LAFC, 'La Hiena' dejó una marca de goles que será muy difícil de superar, incluso por uno de los mejores jugadores franquicia que ha tenido la liga de Estados Unidos.

Vela podría ser superado por el campeón del mundo | MexSport

¿Leo romperá la marca?

Entrando a la última etapa del torneo de la MLS, la batalla por conseguir la Bota de Oro se pone cada vez más interesante, ya que de momento, Lionel Messi es líder de goleo junto a Sam Surridge de Nashville SC, los dos con una cifra de 18 goles. Esta ocasión, no solamente se busca a un nuevo campeón goleador, al mismo tiempo, el argentino campeón del mundo busca romper la marca histórica del mexicano.

Carlos Vela, aunque retirado, sigue siendo dueño de la marca histórica de goles en Estados Unidos, pues en 2019, el exjugador de Arsenal se llevó una marca de 34 goles en 31 partidos en la Temporada Regular, rompiendo con el récord que había conseguido antes Josef Martínez un año antes. Desde aquel año, la Major League Soccer no ha tenido a nadie que rompa esa cuota de goles, ni siquiera se ha tenido a nadie que supere los 30 desde que Vela pudo hacerlo seis años atrás.

Messi se encuentra al 'acecho' de un nuevo récord | MexSport

2025, ¿el año del nuevo récord?

Actualmente, Leo Messi tiene 18 goles en 18 partidos, por lo que se encuentra a 16 goles de poder llegar a la misma cifra de los que tiene Vela, 17 si es que quiere superarlo. La ventaja que tiene el argentino, es que a la temporada de la MLS aún le restan 11 partidos por jugarse; sin embargo, no es solo eso, ya que a pesar de que la temporada tiene 34 partidos en total y de momento marcha en la fecha 27, a Las Garzas aún le restan tres partidos pendientes debido a la interrupción del Mundial de Clubes.

Por si fuera poco, a la batalla final por la Bota de Oro se le suma un pequeño problema, y es que Messi no ha visto actividad en partidos recientes debido a una lesión que sufrió en Leagues Cup. Además, todo apunta a que tampoco podría ser parte del siguiente partido en contra de LA Galaxy debido al mismo tema.

La lesión de Leo podría alargar un poco la nueva marca | MexSport

