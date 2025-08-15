¿Cuándo y dónde ver el debut de los mexicanos en Europa este fin de semana?

Este fin de semana marca el inicio de una nueva temporada en el futbol europeo, y con ello, los reflectores se vuelven a posar sobre los futbolistas mexicanos que militan en el viejo continente. Aunque varias ligas importantes como la Serie A y Bundesliga comenzarán en las próximas semanas, hay una competición que ya arranca y contará con presencia azteca, la Premier League.

La máxima categoría del futbol inglés será la única liga que inicie su competencia este fin de semana con mexicanos en actividad. Tres representantes nacionales están listos para debutar en la jornada inaugural de la temporada, con altas expectativas sobre su rendimiento y participación en sus respectivos equipos.

El primero en ver acción será Julián Araujo, quien defenderá los colores del Bournemouth en su visita al Liverpool este viernes a las 13:00 horas. El lateral mexicano espera ganarse un lugar en el once titular y demostrar su capacidad ante uno de los rivales más exigentes del campeonato. El partido será transmitido en vivo por Caliente TV.

El sábado por la mañana será turno de Raúl Jiménez, quien iniciará una nueva campaña con el Fulham, enfrentando al Brighton a las 8:00 am, partido que se podrá disfrutar a través de las señales de HBO MAX. El delantero mexicano buscará consolidarse como referente ofensivo del equipo. A la misma hora, Edson Álvarez y el West Ham se medirán al Sunderland, duelo transmitido por Caliente TV. Aunque la continuidad del mexicano con los Hammers es incierta, se espera que tenga actividad este fin de semana.

Con el arranque de la Premier League, los aficionados mexicanos ya tienen motivos para madrugar y seguir de cerca a sus compatriotas. Será una temporada clave para estos tres jugadores, quienes no solo buscan destacar con sus clubes, sino también mantenerse en el radar de la selección nacional.

