¿Edson Álvarez vuelve al Ajax? El equipo neerlandés levanta la mano por el mexicano

Mucho se ha especulado en los últimos días sobre el destino del mediocampista mexicano, Edson Álvarez, esto tras los rumores que indican que el entrenador del WestHam, Graham Potter, ya no considera al jugador.

Álvarez en la Premier League | @EdsonAlvarez19

Ahora a solo unas horas de que saliera el rumor, otra noticia que corre en el medio es el posible regreso de Edson Álvarez al club que le dio su primera oportunidad en Europa, el Ajax, según información de ESPN.

Edson en Ajax | @EdsonAlvarez19

Club y jugador ganan

En caso de una posible salida de la Premier League, Álvarez tendría que buscar un club en calidad de urgencia, esto por la necesidad de sumar minutos de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Sumado a la salida de Edson, el Ajax necesita reforzar su parte central del campo, esto debido a la salida de Jordan Henderson, por lo que los neerlandeses necesitan a un jugador de experiencia que pueda tomar su lugar.

Aunque todo queda en rumores, es una realidad que en caso de concretar su salida, Edson tendrá que buscar un club que le asegure minutos y la puerta de regresar a Holanda no esta cerrada para el capitán de la Selección Mexicana.

Álvarez en selección | @EdsonAlvarez19

