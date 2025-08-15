Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Wolverhampton vs Manchester City?

El primer juego en la Premier League terminó y nos regaló un gran juego entre Liverpool y Bournemouth. Ahora, la fecha sabatina tendrá el regreso del Manchester City ante Wolverhampton, en tierras occidentales inglesas.

El cuadro de Pep Guardiola buscará mejorar lo que fue la desastrosa temporada anterior, ahora con la salida de hombres importantes, como Kevin De Bruyne. El conjunto de los Ciudadanos es uno de los que mayor expectativa ha generado en este verano.

Wolverhampton | @Wolves|

Por su parte, los Wolves de Vitor Pereira estuvieron cerca de los últimos puestos la campaña anterior, por lo que el objetivo es claro: evitar el descenso. El conjunto inglés tendrá una de las primeras grandes pruebas de la campaña.

Último juego de ambos en Premier League

En el último enfrentamiento de ambos equipos, el cuadro celeste se llevó la victoria por la mínima. El anotador en aquel encuentro fue el ahora jugador del Napoli, Kevin De Bruyne, quien dio sus últimas pinceladas en Inglaterra.

Los Ciudadanos | AP|

¿Cuándo y dónde ver Wolverhampton vs Manchester City?

Fecha: Sábado 16 de agosto

Horario: 10:30 horas (tiempo del centro de México)

Lugar Molineux Stadium, Inglaterra

Transmisión: HBO Max

