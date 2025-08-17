Querétaro vs Atlas EN VIVO Liga MX Jornada 5 Apertura 2025

Este domingo se cierra la actividad de la jornada 5 del Apertura 2025 cuando, en La Corregidora, los Rojinegros de Atlas se enfrenten a los Gallos Blancos de Querétaro, que marchan últimos en la clasificación.

Atlas, que cayó goleado ante Pachuca la jornada anterior, estrenará entrenador luego de la renuncia de Gonzalo Pineda, Querétaro busca su primera victoria en el torneo en casa, tras caer ante Pumas en la jornada dos.

Querétaro FC
Atlas FC
Liga MX
