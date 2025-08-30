Captan a Henry Martín en peculiar momento mientras veía al América desde la tribuna

América ganó por quinta vez en el Apertura 2025 y lo hizo tras vencer a Pachuca 2-0. La Jornada 7 también contó con una nueva anotación de Allan Saint-Maximin, quien en solo dos partidos ingresando de cambio ha anotado en ambos, las dos ocasiones para colaborar con victorias de las Águilas. El triunfo azulcrema, lo vivió una de las máximas figuras del esquema actual, pero no lo hizo en el terreno de juego.

Saint-Maximin anotó el gol de la victoria | Imago7

Henry, ¿como espectador?

Cuando comenzaba el segundo tiempo del encuentro de América en contra de Pachuca, las cámaras de la transmisión de TUDN lograron captar en uno de los palcos la presencia del capitán azulcrema Henry Martín, quien se mostraba muy tranquilo a pesar de no haber sido parte de la plantilla que disputó el compromiso.

Su aparición en televisión fue bastante particular, pues el jugador de América disfrutó de la victoria de los de Coapa acompañado de una botana, probablemente una bolsa de palomitas. En la misma transmisión, Gibrán Araige fue claro con que Henry no fue convocado debido a que el cuerpo técnico quiere tenerlo en la mejor forma física posible debido a que después de la Fecha FIFA viene el Clásico de México en contra de Chivas.

¡Captan a Henry Martín en peculiar momento y viendo el América vs Tuzos en tribuna! 👀😜#LigaMx #SabadoFutbolero pic.twitter.com/BlMZbHzojc — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 31, 2025

Una jornada inolvidable

La victoria de las Águilas en contra de Tuzos será recordada por mucho tiempo, pero no solamente por el tema de haber conseguido los tres puntos, también , el hecho de no haber tenido público en las tribunas, hizo recordar a más de uno los momentos lúgubres que dejó la pandemia.

El veto al Estadio Ciudad de los Deportes ha traído consigo una 'ola' de quejas en rede sociales, gente que está inconforme con el trabajo que ha realizado el alcalde Luis Mendoza Acevedo, quien asegura que el inmueble no estaba en óptimas condiciones para llevar a cabo una recepción de la cantidad de gente que normalmente entra a los partidos como local de América.

Las gradas del estadio se mostraron completamente vacías | Imago7

