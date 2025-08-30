¡Se rompió el Cuate! Ángel Sepúlveda sale del juego ante Chivas por lesión

Malas noticias para La Máquina de Cruz Azul, pues en lo que parecía ser un gran juego para el equipo, uno de sus mejores jugadores salió lesionado, poniendo en aprietos a los celestes.

Jornada 7 de la Liga MX I IMAGO7

Posible desgarre

Durante el duelo de la Jornada 7 de la Liga MX, Chivas recibe al Cruz Azul. Apenas en los primeros 20 minutos ambos equipos mostraron ganas de ir adelante y sacar el resultado, desafortunadamente para el Azul, su delantero estrella, Ángel Sepúlveda, resintió una molestia en su pierna derecha luego de disputar un balín, por lo que tuvo que salir de cambio antes de la primera media hora de juego.

Duelo Cruz Azul vs Chivas I IMAGO7

Tras esta acción, el técnico, Nicolas Larcamon, tuvo que sacar al jugador para ser atendido y así ser reemplazado por Gabriel el ‘Toro’ Fernández. Sepúlveda fue directamente a los vestidores luego de su molestia.

Aunque aún no hay nada confirmado ni declaraciones oficiales por parte del club de la Noria, todo parece indicar que se trata de un desgarre muscular, lo que podría dejar fuera al jugador un par de semanas.

Sepúlveda en la Liga MX I IMAGO7

