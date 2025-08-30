América vs Pachuca EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 7

El show debe continuar. Después de la novela exprés que se vivió este viernes, donde al final la Alcaldía Benito Juárez confirmó el veto al Estadio de la Ciudad de los Deportes, América y Pachuca tendrán que jugar el encuentro a puerta cerrada.

Los dirigidos por André Jardine vienen de tres victorias de forma consecutiva tras la actividad de la Leagues Cup, la última ante Atlas en el Estadio Jalisco, quedado como segundos en la tabla general del torneo de Apertura 2025.

Por su parte, Pachuca quiere quitarle el invicto a las Águilas del América, los dirigidos por Jaime Lozano tienen una victoria, un empate y una derrota, lo que los ha alejado del liderato del campeonato.

