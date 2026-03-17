Precio del dólar hoy 17 de marzo: sube a 17.66 pesos y mantiene presión sobre el peso

El precio del dólar hoy martes 17 de marzo de 2026 se ubica en 17.66 pesos por unidad, consolidando su tendencia al alza en el mercado cambiario y reflejando un entorno internacional que continúa favoreciendo al billete verde.

La divisa estadounidense mantiene su fortaleza frente al peso mexicano, en medio de un contexto global marcado por incertidumbre económica, movimientos en los mercados financieros y una mayor demanda de activos considerados refugio.

El tipo de cambio confirma así un escenario en el que el peso ha comenzado a ceder terreno de forma gradual.

El dólar se cotiza promedio en 17.66 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abre el dólar frente al cierre del lunes

Al cierre del lunes 16 de marzo, el dólar se ubicó en niveles cercanos a los 17.60 pesos, mientras que este martes abrió en 17.66 pesos.

El incremento, aunque moderado, confirma la continuidad de la tendencia alcista que se ha observado en los últimos días.

Este comportamiento mantiene al tipo de cambio por encima del rango que dominó semanas anteriores, cuando el dólar se movía entre 17.10 y 17.40 pesos.

El dólar se fortalece y el peso pierde impulso

El avance del dólar responde principalmente a factores externos. Los mercados internacionales siguen mostrando episodios de volatilidad, lo que impulsa la demanda de dólares como activo seguro.

Además, la economía de Estados Unidos mantiene señales de solidez, lo que fortalece la moneda estadounidense frente a divisas emergentes.

En este contexto, el peso mexicano ha mostrado resiliencia, pero no ha logrado evitar la presión externa.

El dólar muestra recuperación ante el peso mexicano/Pixabay

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones promedio de ventanilla bancaria, el dólar se cotiza este martes en: Compra: 17.5308 pesos

Venta: 18.1129 pesos

El precio de venta ya supera nuevamente la barrera de los 18 pesos, reflejando el ajuste en el mercado.

Así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante la última semana, el dólar ha mostrado una tendencia ascendente clara.

La cotización pasó de niveles cercanos a 17.20 pesos a ubicarse por encima de los 17.60 pesos, impulsada por factores globales.

Este movimiento indica un cambio en la dinámica del mercado cambiario, donde el fortalecimiento del dólar ha sido constante.

Aunque el peso mexicano sigue siendo una moneda atractiva en mercados emergentes, su desempeño reciente ha estado condicionado por el entorno internacional.

Cotización del dólar en bancos hoy 17 de marzo

En ventanillas bancarias, el dólar se cotiza aproximadamente en: Banco Azteca: compra en 17.15 | venta en 18.54

BBVA: compra en 16.95 | venta en 18.48

Banorte: compra en 16.80 | venta en 18.50

Santander: compra en 16.80 | venta en 18.50

Banregio: compra en 16.50 | venta en 18.40

BanBajío: compra en 17.30 | venta en 18.70

Afirme: compra en 16.90 | venta en 18.40

Intercam: compra en 17.17 | venta en 18.17

Monex: compra en 16.79 | venta en 18.55

Banamex / Citibanamex: compra en 17.39 | venta en 18.38

El tipo de cambio FIX de Banxico se ubica en 17.9218 pesos, utilizado como referencia oficial en diversas operaciones financieras.

El dólar a la venta y a la compra cambia su cotización en cada institución bancaria/Pixabay

Perspectiva: volatilidad y presión externa