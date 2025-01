Sebastián Jurado tras renovación con Juárez: "El objetivo es estar en los primeros puestos"

El arquero mexicano, Sebastián Jurado se quedará en FC Juárez, luego de que la institución hiciera válida la opción de compra a Cruz Azul, equipo al que pertenecía el guardameta.

Jurado tiene contrato hasta diciembre de 2027, con opción a un año adicional. Ante ello, el portero aseguró que su objetivo en el club es pelear para estar en los puestos más altos.

"Es un objetivo profesional el ponerme metas altas y entre ellas está el construir algo muy bueno aquí en FC Juárez, creo que este club lo merece, la gente de Juárez lo merece y por supuesto la administración y toda la dirigencia.

"Por todo lo que han hecho por esta institución merecen que este club esté en los puestos altos y hoy nos ponemos ese objetivo. No es objetivo de Sebastián Jurado, sino de Juárez de estar en las primeras plazas, por qué no poder calificar. En parte eso es lo que me motiva", dijo Jurado sobre su decisión de permanecer en los Bravos.

Jurado mostró motivación con el equipo para que los Bravos poco a poco tengan un plano más relevante no solo en el futbol mexicano, sino a nivel internacional, pero señaló que eso solo se consigue a base de resultados.

"Tenemos que ser propositivos, tenemos que generar un espíritu con toda la gente para que esté en el estadio y eso es a base de resultados. Depende de nosotros dar un mensaje contundente de que se respete la casa, que saquemos la mayor cantidad de puntos y que Bravos sea una institución que a nivel del futbol mexicano y por qué no en unos años pensar de forma internacional se respete", agregó Jurado.

