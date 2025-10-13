El Salvador vs Guatemala: ¿Dónde y a qué hora ver en VIVO las eliminatorias de Concacaf?

Los Chapines se juegan la vida contra la Selecta en un compromiso vital para el equipo del 'Flaco' Tena

Guatemala se juega la vida en las eliminatorias contra El Salvador
Guatemala se juega la vida en las eliminatorias contra El Salvador | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
13 de Octubre de 2025

Matar o morir. Las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial Norteamérica 2026 continúan este martes y la Selección de Guatemala, bajo la dirección de Luis Fernando Tena, se juega la vida. Los Chapines visitarán a El Salvador y tienen la obligación de ganar para mantenerse con vida. 

Después del empate contra Surinam en la Jornada 3, Guatemala quedó en el fondo del Grupo A con dos puntos, a tres de los isleños y Panamá, empatados en el primer lugar. Por lo que los enfrentamientos de la Jornada 4 serán claves, ya que con un triunfo, los de Tena se podrán acercar, pues sus rivales dejarán ir puntos entre sí. 

Guatemala se juega la vida ante El Salvador
Guatemala se juega la vida ante El Salvador | X: @fedefut_oficial

Sin embargo, con una derrota prácticamente se acabaría la esperanza para los Chapines de clasificar directo y tendría que enfocarse en el repechaje. Por ello la visita al Estadio Cuscatlán será fundamental para Tena y compañía, que como local en el juego de la eliminatoria, cayeron 0-1 con gol de Harold Osorio. 

Por otra parte, en su última visita a San Salvador, en un amistoso en mayo de este año, empataron 1-1 con goles de Brandon Ramírez y Darwin Lom. No obstante, en esta ocasión una igualada no será suficiente para Guatemala, menos si el partido entre Surinam y Panamá termina con victoria para alguno de los dos. 

Guatemala viene de dos empates seguidos
Guatemala viene de dos empates seguidos | X: @fedefut_oficial

Así es el historial entre El Salvador y Guatemala

En 56 comprimisos, el conjunto guatemalteco tiene la ventaja con 26 victorias, por diez derrotas y 20 empates. Sin embargo, tienen una racha de tres juegos sin ganar ante los salvadoreños, el descalabro en su anterior compromiso en la actual eliminatoria mundialista de la Concacaf; el mencionado empate en mayo y otra derrota 0-1 en un amistoso en julio de 2024

Los tres partidos se llevaron a cabo ya con Tena en el banquillo. El 'Flaco' se ha enfrentado en total en cinco ocasiones a El Salvador, con dos victorias en sus dos primeros compromisos, la primera con marcador 0-4 en un amistoso y la segunda con un 2-0 en la Fase de Grupos de la Concacaf Nations League 2023-24. 

El Flaco Tena tratará de mantenerse con vida
El Flaco Tena tratará de mantenerse con vida | X: @fedefut_oficial

Por lo que este martes el estratega mexicano tratará de regresar a la senda de la victoria para mantenerse con la ilusión de guiar a Guatemala al primer Mundial de su historia. La última vez que El Salvador y Guatemala se enfrentaron en una clasifición mundialista fue en el 2000 y luego de perder en casa 0-1, los Chapines empataron 1-1 como visitantes

¿Dónde y a qué hora ver El Salvador vs Guatemala?

  • Fecha: Martes 14 de octubre de 2025
  • Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Cuscatlán
  • Transmisión: Canal YouTube de la Concacaf
Guatemala se juega la vida contra El Salvador
Guatemala se juega la vida contra El Salvador | X; @fedefut_oficial

TE PUEDE INTERESAR

¿Dónde juegan los futbolistas que lograron la clasificación al Mundial con Cabo Verde?

Internacionales | 13/10/2025

¿Dónde juegan los futbolistas que lograron la clasificación al Mundial con Cabo Verde?
Djaniny Tavares y el vínculo que une a Cabo Verde con México

Santos | 13/10/2025

Djaniny Tavares y el vínculo que une a Cabo Verde con México
Mundial Sub 20: Así se jugarán las Semifinales del torneo

Internacionales | 12/10/2025

Mundial Sub 20: Así se jugarán las Semifinales del torneo
Te recomendamos
Corona vs Ochoa: La Volpe asegura que el arquero de Cruz Azul fue “10 veces mejor”
Concacaf
Copa del Mundo
Futbol

LO ÚLTIMO

 