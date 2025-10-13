El Salvador vs Guatemala: ¿Dónde y a qué hora ver en VIVO las eliminatorias de Concacaf?

Matar o morir. Las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial Norteamérica 2026 continúan este martes y la Selección de Guatemala, bajo la dirección de Luis Fernando Tena, se juega la vida. Los Chapines visitarán a El Salvador y tienen la obligación de ganar para mantenerse con vida.
Después del empate contra Surinam en la Jornada 3, Guatemala quedó en el fondo del Grupo A con dos puntos, a tres de los isleños y Panamá, empatados en el primer lugar. Por lo que los enfrentamientos de la Jornada 4 serán claves, ya que con un triunfo, los de Tena se podrán acercar, pues sus rivales dejarán ir puntos entre sí.
Sin embargo, con una derrota prácticamente se acabaría la esperanza para los Chapines de clasificar directo y tendría que enfocarse en el repechaje. Por ello la visita al Estadio Cuscatlán será fundamental para Tena y compañía, que como local en el juego de la eliminatoria, cayeron 0-1 con gol de Harold Osorio.
Por otra parte, en su última visita a San Salvador, en un amistoso en mayo de este año, empataron 1-1 con goles de Brandon Ramírez y Darwin Lom. No obstante, en esta ocasión una igualada no será suficiente para Guatemala, menos si el partido entre Surinam y Panamá termina con victoria para alguno de los dos.
Así es el historial entre El Salvador y Guatemala
En 56 comprimisos, el conjunto guatemalteco tiene la ventaja con 26 victorias, por diez derrotas y 20 empates. Sin embargo, tienen una racha de tres juegos sin ganar ante los salvadoreños, el descalabro en su anterior compromiso en la actual eliminatoria mundialista de la Concacaf; el mencionado empate en mayo y otra derrota 0-1 en un amistoso en julio de 2024.
Los tres partidos se llevaron a cabo ya con Tena en el banquillo. El 'Flaco' se ha enfrentado en total en cinco ocasiones a El Salvador, con dos victorias en sus dos primeros compromisos, la primera con marcador 0-4 en un amistoso y la segunda con un 2-0 en la Fase de Grupos de la Concacaf Nations League 2023-24.
Por lo que este martes el estratega mexicano tratará de regresar a la senda de la victoria para mantenerse con la ilusión de guiar a Guatemala al primer Mundial de su historia. La última vez que El Salvador y Guatemala se enfrentaron en una clasifición mundialista fue en el 2000 y luego de perder en casa 0-1, los Chapines empataron 1-1 como visitantes.
¿Dónde y a qué hora ver El Salvador vs Guatemala?
- Fecha: Martes 14 de octubre de 2025
- Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
- Sede: Estadio Cuscatlán
- Transmisión: Canal YouTube de la Concacaf