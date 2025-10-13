El Salvador vs Guatemala: ¿Dónde y a qué hora ver en VIVO las eliminatorias de Concacaf?

Matar o morir. Las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial Norteamérica 2026 continúan este martes y la Selección de Guatemala, bajo la dirección de Luis Fernando Tena, se juega la vida. Los Chapines visitarán a El Salvador y tienen la obligación de ganar para mantenerse con vida.

Después del empate contra Surinam en la Jornada 3, Guatemala quedó en el fondo del Grupo A con dos puntos, a tres de los isleños y Panamá, empatados en el primer lugar. Por lo que los enfrentamientos de la Jornada 4 serán claves, ya que con un triunfo, los de Tena se podrán acercar, pues sus rivales dejarán ir puntos entre sí.

Guatemala se juega la vida ante El Salvador | X: @fedefut_oficial

Sin embargo, con una derrota prácticamente se acabaría la esperanza para los Chapines de clasificar directo y tendría que enfocarse en el repechaje. Por ello la visita al Estadio Cuscatlán será fundamental para Tena y compañía, que como local en el juego de la eliminatoria, cayeron 0-1 con gol de Harold Osorio.

Por otra parte, en su última visita a San Salvador, en un amistoso en mayo de este año, empataron 1-1 con goles de Brandon Ramírez y Darwin Lom. No obstante, en esta ocasión una igualada no será suficiente para Guatemala, menos si el partido entre Surinam y Panamá termina con victoria para alguno de los dos.

Guatemala viene de dos empates seguidos | X: @fedefut_oficial

Así es el historial entre El Salvador y Guatemala

En 56 comprimisos, el conjunto guatemalteco tiene la ventaja con 26 victorias, por diez derrotas y 20 empates. Sin embargo, tienen una racha de tres juegos sin ganar ante los salvadoreños, el descalabro en su anterior compromiso en la actual eliminatoria mundialista de la Concacaf; el mencionado empate en mayo y otra derrota 0-1 en un amistoso en julio de 2024.

Los tres partidos se llevaron a cabo ya con Tena en el banquillo. El 'Flaco' se ha enfrentado en total en cinco ocasiones a El Salvador, con dos victorias en sus dos primeros compromisos, la primera con marcador 0-4 en un amistoso y la segunda con un 2-0 en la Fase de Grupos de la Concacaf Nations League 2023-24.

El Flaco Tena tratará de mantenerse con vida | X: @fedefut_oficial

Por lo que este martes el estratega mexicano tratará de regresar a la senda de la victoria para mantenerse con la ilusión de guiar a Guatemala al primer Mundial de su historia. La última vez que El Salvador y Guatemala se enfrentaron en una clasifición mundialista fue en el 2000 y luego de perder en casa 0-1, los Chapines empataron 1-1 como visitantes.

¿Dónde y a qué hora ver El Salvador vs Guatemala?

Fecha : Martes 14 de octubre de 2025

: Martes 14 de octubre de 2025 Horario : 20:00 horas (tiempo del centro de México)

: 20:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Cuscatlán

: Estadio Cuscatlán Transmisión: Canal YouTube de la Concacaf

Guatemala se juega la vida contra El Salvador | X; @fedefut_oficial