Mundial 2026: Nueva Zelanda se convierte en la segunda clasificada

Nueva Zelanda es la segunda selección que se clasifica al Mundial de 2026. Los ‘All Blacks’ vencieron por goleada a Nueva Caledonia para asegurar el pase al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

New Zealand have booked their ticket to #WeAre26! #FIFAWorldCup | @NZ_Football

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 24, 2025