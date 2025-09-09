Con manita de Haaland y poker de Aasgaard, Noruega 'humilla' a Moldavia rumbo al Mundial 2026

Cinco victorias en cinco partidos y la Selección Noruega sueña con regresar a una Copa Mundial de la FIFA. Desde Francia 1998, cuando quedaron eliminados en Octavos de Final contra la Selección de Italia, los Vikingos Rojos no llegan a una justa mundialista y este martes se acercaron más a Norteamérica 2026 con la goleada 11-1 ante Moldavia.

Con una manita en su cuenta personal y dos asitencias más, Erling Haaland participó directamente en siete de las 11 anotaciones de su equipo. Además, Thelo Aasgaard marcó un poker para convertirse en el tercer jugador en la historia de las eliminatorias de la UEFA que ingresa desde la banca y hace cuatro goles.

Haaland fue la figura del partido | AP

Partido definido en el primer tiempo

Menos de un cuarto de hora necesitó Noruega para ponerse adelante 2-0 en el marcador y para el descanso ya había hecho casi la mitad de los goles. Felix Horn Myhre marcó el camino apenas al sexto minuto de iniciado el encuentro y Haaland firmó su primer hat-trick al 11', 36' y 43' para el 4-0; Martin Odergaard puso el quinto en la compensación.

Para la segunda mitad, el atacante de Manchester City llegó a cuatro en su cuenta individual al minuto 52, antes de la "fiesta" de Aasgaard, que ingresó al 64' y tres minutos después hizo el primero de su pokar. El jugador de Rangers FC también marcó al 76', al 79' vía penal y al 91' para sellar una actuación histórica, mientras que Haaland hizo el quinto de su manita al 83'. El autogol de Leo Skiri Østigård al 78' fue el de la honra de Moldavia.

Este resultado se coloca como la cuarta mayor goleada en la historia de las eliminatorias europeas, detrás de Alemania 12-0 Chipre (1969), Hungría 11-1 Grecia (1938) y Liechtenstein 1-11 Macedonia (1996). Además, consolida a Noruega como líder de su grupo y lo acerca a la clasificación con 15 puntos y una diferencia de a favor de 21 goles.

Aasgaard tuvo una actuación memorable | AP

Para dejarla fuera del Mundial 2026, Italia necesitará sumar una diferencia de al menos 17 goles en sus cuatro juegos restantes (más de cuatro tantos por partido), incluido el de la última jornada contra los noruegos. Por lo que, aunque matemáticamente todavía no está amarrado, el equipo dirigido Ståle Solbakken está muy cerca de la clasificación.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Noruega?

Tras la contundente victoria de este martes, Noruega enfrentará a Israel el sábado 11 de octubre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Podría asegurar matemáticamente su boleto a la justa mundialista con el triunfo y si Italia no gana ninguno de sus dos partidos en dicha Fecha FIFA; de lo contrario tendrá que esperar hasta noviembre.

El combinado noruego se impuso sin piedad | AP