Las horas de Neymar en Santos de Brasil parecen estar contadas, y es que brasileño aún no sabe qué pasará con su futuro con el ‘Peixe’ donde termina contrato el próximo 30 de junio.

El brasileño nuevamente fue preguntado sobre su renovación, ahora tras el amistoso ante Leipzig: “Todavía no lo sé. no voy a responder a las preguntas al respecto”.

“Yo he dicho que no lo sé, porque todavía estoy pensando en ello. No tiene sentido que me vuelvas a preguntar dentro de tres días, porque la respuesta será la misma. Sólo lo decidiré después del 12 de junio”, recalcó.

¿Qué dice su papá y agente del brasileño?

Recientemente habló Neymar da Silva Santos, papá y agente del jugador, para Globoesports y de igual aseguró que no hay nada asegurado sobre su elección pero será resuelto antes de que sea agente libre.

“El 30 de junio todo el mundo sabrá si vamos a continuar. No hemos decidido nada, porque el contrato de Neymar expira y aún no se ha hablado de la renovación”, mencionó durante la entrevista.

Renovación depende de…

Da Silva Santos destacó que involucra diversos factores la continuidad de Neymar con el conjunto ‘Peixe’: “La renovación depende de varios factores. Santos tiene total libertad para aceptar o no a Neymar. Decir si quiere renovar su contrato o no. Ahora tenemos que saber si Santos tiene la estructura para mantener a Neymar. No depende de nosotros…Ahora, ¿Neymar tiene mercado? Lo tiene”.

