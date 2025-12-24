Marino Hinestroza, exfutbolista de Pachuca, refuerza a gigante de Sudamérica

La etapa de Marino Hinestroza con Atlético Nacional llega a su fin. El atacante colombiano, considerado una de las principales figuras del conjunto verdolaga desde mediados de 2024, continuará su carrera en uno de los gigantes del fútbol sudamericano. Boca Juniors se convirtió en el nuevo destino del futbolista de 23 años, en una operación que se cerró tras varios meses de negociaciones.

Hinestroza, exfutbolista de Pachuca, busca continuar creciendo en el futbol sudamericano. En los últimos años se consolidó como pieza clave en el equipo colombiano. Durante su etapa con el club, fue campeón en cuatro ocasiones y su rendimiento lo llevó a formar parte de la Selección Colombia, convirtiéndose en uno de los jugadores más seguidos del mercado regional.

En su paso por el futbol mexicano, el delantero acumuló 46 partidos, sumando tan sólo dos anotaciones y cuatro asistencias. Aunque en estadísticas no tuvo el mejor paso, el colombiano ayudó a los Tuzos a levantar el título de Liga venciendo a Toluca.

Fichó con un nuevo equipo | IMAGO7

Boca Juniors ficha al colombiano

El interés de Boca Juniors por Marino Hinestroza no es reciente. El club argentino lo siguió de cerca desde la Copa Libertadores 2025 y, una vez concluida la temporada, intensificó las conversaciones con Atlético Nacional para concretar su fichaje. Tras semanas de sondeos, ofertas y ajustes económicos, ambas instituciones alcanzaron un acuerdo.

De acuerdo con reportes especializados, el entendimiento entre clubes y jugador quedó definido antes de Navidad. Según información de César Luis Merlo, Boca Juniors mejoró la propuesta inicial a Atlético Nacional y por Marino Hinestroza la cual será de cerca de cinco millones de dólares por el 100% y un contrato de cuatro años,

Se ha convertido en figura colombiana | IMAGO7

Un refuerzo clave para Boca

La salida de Hinestroza supone una baja relevante para Atlético Nacional, ya que fue determinante en los esquemas de técnicos como Efraín Juárez, Javier Gandolfi y Diego Arias. En dos temporadas, el atacante se consolidó como una de las figuras del futbol colombiano, destacando por su aporte ofensivo y regularidad.

Por su parte, Boca Juniors se alista para anunciar oficialmente la llegada del colombiano en las próximas horas. Hinestroza se integraría al plantel para la temporada 2026, en la que el conjunto xeneize disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, con el objetivo de competir nuevamente por el título internacional.