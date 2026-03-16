Joan Laporta advierte a todos: "se vienen años espectaculares para el Barcelona"

Joan Laporta ganó las elecciones de manera abismal sobre su competidor Víctor Font, lo que provocó su felicidad. Su enjundia. Ahora, después de ser reelegido, el abogado catalán estará cinco años más al frente de la presidencia, en los que él y la directiva -y todos los aficionados al Barcelona- esperan grandes momentos en el futuro.

"El resultado es contundente y nos da tanta fuerza que nos hace imparables. Vienen unos años apasionantes, serán los mejores años de nuestra vida", comentó Joan Laporta tras su victoria en las elecciones.

Joan Laporta, en festejó tras reelección | AP

¿Qué más dijo Joan Laporta tras su victoria?

Además de advertir a todos los rivales del equipo catalán, el presidente del Barcelona se tomó un tiempo para agradecer a todos los que confiaron y lo apoyaron en las elecciones. Joan Laporta comentó que lo que ocurrió en Cataluña fue una fiesta de democracia, que exaltó al barcelonismo.

"Sólo tengo palabras de agradecimiento para este maravilloso club, en el que los socios votan a quién les presidirá y a quién formará su Junta. Es una maravilla. Somos únicos en el mundo. Quiero hacer especial mención a todos los socios que han votado. Ha sido una fiesta de la democracia y el civismo; y quiero destacar el trabajo de nuestros ejecutivos y trabajadores. Y quiero agradecer también a la Junta Directiva, encabezada por Rafa Yuste, y a la Junta electoral", agregó

Por si fuera poco, Laporta también comentó su alegría de ver a los jugadores en la urna votando. "En estas elecciones, había una candidatura que ha perdido y que tenía una propuesta de confrontación, pero los socios han votado, por mayoría, a nuestra propuesta, en la que defendemos al Barça contra todos y contra todo. Es un apoyo al trabajo hecho. Nos han dado fuerza para seguir con la obra hecha: seguir con el Spotify Camp Nou, reforzar el equipo, con Flick en el banquillo, Deco en los despachos...La participación de los jugadores nos ha hecho muy felices".

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ganó las pasadas elecciones | AP

El Barcelona en busca de la Champions League

Después de un fin de semana en los que los de pantalón largo compitieron, ahora les toca a los de pantaloncillos destacar en el terreno de juego. El Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Newcastle, en el Juego de Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League.

El primer partido entre las Urracas y el conjunto catalán terminó con un emocionante 1-1, en un encuentro que fue dominado por los ingleses. El equipo de Hansi Flick rescató la igualada con un penalti de último minuto, que fue ejecutado por Lamine Yamal.