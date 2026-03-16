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Futbol

Ter Stegen no pudo votar en las elecciones del Barcelona: el portero fue rechazado en el Camp Nou

Ter Stegen en su etapa en FC Barcelona | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:19 - 15 marzo 2026
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El alemán, que actualmente milita en el Girona, no pudo ser parte de la votación

El portero alemán Marc-André Ter Stegen, jugador propiedad del Barcelona y actualmente cedido al Girona, vivió un momento inesperado durante las elecciones presidenciales del club celebradas este domingo. El guardameta acudió al Camp Nou con la intención de participar en la votación entre Joan Laporta y Víctor Font, pero finalmente no pudo emitir su voto.

Como miles de socios del club, Ter Stegen llegó a las urnas para elegir al nuevo presidente del Barcelona. Sin embargo, cuando presentó su carnet para identificarse ante los funcionarios de casilla, recibió una respuesta que lo tomó por sorpresa: no tenía derecho a votar.

Ter Stegen en su presentación con el Girona | IG @gironafc
Ter Stegen en su presentación con el Girona | IG: @gironafc

El guardameta alemán tuvo que esperar varios minutos mientras los delegados revisaban su información en el sistema electoral. Tras comprobar los registros, los responsables de la votación le comunicaron que su nombre no aparecía en el padrón electoral, por lo que no podía participar en el proceso.

La situación generó sorpresa entre los presentes, ya que Ter Stegen forma parte de la plantilla del Barcelona, condición que normalmente implica ser socio del club y, por lo tanto, tener derecho a participar en este tipo de elecciones institucionales.

¿Por qué Ter Stegen no pudo votar en las elecciones del Barcelona?

El inconveniente radica en el sistema administrativo del club. Aunque el Barcelona convierte automáticamente en socios a sus jugadores, estos deben completar algunos trámites formales para que su inscripción quede registrada correctamente dentro del padrón electoral.

En el caso de Ter Stegen, aparentemente ese proceso no se completó de manera adecuada, lo que provocó que su nombre no apareciera en la lista oficial de socios habilitados para votar en estas elecciones.

El candidato presidencial Víctor Font explicó que el problema estaría relacionado con la actualización de los pagos correspondientes a la membresía del portero, lo que habría impedido que su registro estuviera activo en el sistema electoral del club.

Ter Stegen en Barcelona | AP

La curiosa escena en el Camp Nou durante la votación

El episodio se volvió rápidamente uno de los momentos más comentados de la jornada electoral del Barcelona. La imagen de Ter Stegen esperando mientras revisaban su información llamó la atención de aficionados y medios presentes en el Camp Nou.

Finalmente, el portero alemán tuvo que retirarse sin poder participar en la votación, pese a haber acudido con la intención de ejercer su derecho como socio del club.

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