Houston Texans vs Los Angeles Chargers EN VIVO NFL Semana 17

2Q | Texans 14 - 0 Chargers: Zona roja para Los Angeles después de la intercepción. Gran momento para los Cargadores.

2Q | Texans 14 - 0 Chargers: ¡Intercepción! Derwin James Jr. aprovecha el error de Stroud, quien lanza un pase sin sentido a la posición del profundo.

2Q | Texans 14 - 0 Chargers: Tres y fuera para Los Angeles. La defensiva no logra moverse y Houston quiere aumentar la ventaja.

2Q | Texans 14 - 0 Chargers: Un castigo y una buena presión logran parar a Houston, quien quiere aumentar la ventaja. Segundo despeje del partido.

2Q | Texans 14 - 0 Chargers: Primeras oportunidades consecutivas para Houston en el segundo cuarto.

1Q | Texans 14 - 0 Chargers: Otro despeje para Los Angeles después de tres jugadas. La ofensiva no logra desprenderse de las marcas y la presión.

1Q | Texans 14 - 0 Chargers: La defensiva de Los Angeles por fin logra presionar a Stroud quien se deshace del balón. Primer despeje de Houston en el partido.

1Q | Texans 14 - 0 Chargers: Otro primera y diez para Houston que quiere acabar el partido temprano.

1Q | Texans 14 - 0 Chargers: Will Anderson Jr. vuelve a hacer de las suyas ante Herbert y vuelven a capturar al mariscal de campo. Segundo despeje para Los Angeles.

1Q | Texans 14 - 0 Chargers: Los Angeles consiguen su primer primera y diez del partido tras un play action en tercera oportunidad.

1Q | Texans 14 - 0 Chargers: ¡Otro bombazo de Stroud termina en las diagonales! La secundaria se vuelve a quedar en el camino y Jaylin Noel anota. El extra es bueno.

1Q | Texans 7 - 0 Chargers: Captura de Danielle Hunter y Will Anderson Jr. a Justin Herbert y Los Angeles despejan después de tres jugadas. Gran comienzo de Houston.

1Q | Texans 7 - 0 Chargers: ¡Touchdown de Houston! Tercera jugada del partido y C.J. Stroud encuentra solo a Jayden Higgins, quien dejó atrás al esquinero. El extra es bueno.

TEXANS STRIKE FIRST WITH A 75-YARD TOUCHDOWN 🔥



HOUvsLAC on @nflnetwork

Stream on @NFLPlus

Texans vs Chargers: Primera serie ofensiva para Houston.

15:05 | Los equipos ya en la cancha del SoFi Stadium para un duelo cargado de grandes defensivas.

Can @CJ7STROUD and the @HoustonTexans lock up a third straight playoff berth with a win today?



HOUvsLAC - 4:30pm ET on @nflnetwork

Stream on @NFLPlus

Ya huele a Playoffs. La postemporada de la NFL está más cerca que nunca y la Semana 17 tiene un duelo con sabor adelantado. Los Angeles Chargers (11-4) reciben a los Houston Texans (10-5) en un partido de vital importancia para los dos, en especial para mejorar su posición rumbo a los juegos de comodín.

Los de Jim Harbaugh aún sueñan con poder ganar el Oeste de la AFC, sin embargo, necesitan derrotar al equipo texano. En caso de salir del SoFi Stadium con una derrota, la división será para los Denver Broncos, quienes solamente tendrán que cerrar la campaña para asegurar el sembrado número uno de la Americana.

The Bolts son una de las mejores defensas en cuestión de yardas permitidas dentro de la NFL, pues reciben 283.1 por partido. Tuli Tuipulotu es el líder de capturas al quarterback dentro de la escuadra angelina, con 13. Por su parte la ofensiva no ha sido espectacular, principalmente por las dolencias de Justin Herbert, pero continúa siendo una de sus grandes amenazas.

Por su parte, los Texanos tienen todo el estilo DeMeco Ryans impregnado en su forma de jugar. La defensiva mantiene a flote a Houston, además de ser la mejor de toda la NFL en los departamentos de yardas totales permitidas por partido con 272.3 y puntos por partido, con 16.6. Además la defensiva también es la cuarta mejor en yardas permitidas por partido.

Al igual que Tuipulotu, Danielle Hunter tiene 13 capturas al mariscal de campo, con números exactos al caza cabezas angelino. La ofensiva es otro tema, pues C.J. Stroud no ha estado en su mejor nivel esta temporada, aunque ha sido el necesario para mantener al equipo a flote.

