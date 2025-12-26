¡Es mentira! Jonathan González no está en la lista de refuerzos del 'Turco' Mohamed para Toluca

Rumores recientes apuntaban a que el actual campeón del futbol mexicano buscaba seguir reforzándose con jugadores que puedan tener una segunda oportunidad en su carrera; es por ello que los rumores decían que Antonio Mohamed tenía en la mira a Jonathan González, quien fuera su jugador en Rayados y que recientemente ha dejado de pertenecer a Bravos de Juárez.

La llegada de Jona a Toluca sería su quinto equipo en la carrera del mexicoamericano de 26 años; sin embargo ya se ha notificado que todo es falso.

Jona se encuentra sin equipo | Imago7

¿Nuevo diablo?

La información inicial de Diego Armando Medina mencionaba que el 'Turco' Mohamed buscaba poder 'rescatar' a Jonathan González, pues durante sus primeros años como futbolista del plantel de Monterrey fue uno de los jugadores más interesantes de la Liga MX; sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido apagando esa posibilidad de verlo en su mejor nivel, pasando por varios equipos.

Sin embargo, RÉCORD pudo saber con información de Carlos Ponce de León que todo se trata de un rumor falso, pues solo es 'humo' de algunos promotores.

Jonathan buscará regresar a su mejor nivel | Imago7

Aunque el movimiento no se dará, un ejemplo claro de lo que el 'Turco' puede hacer es Alexis Vega, quien después de su paso por Chivas, su regreso a Toluca ha estado lleno de éxito con un bicampeonato de Liga MX, un campeón de campeones y un Campeones Cup, todo en el mismo año.

Jona en Liga MX

Desde las categorías menores de Rayados, Jonathan González ha sido parte del conjunto regio desde que era canterano; sin embargo, su debut en la Liga MX le dio una mayor proyección de la esperada, llevándolo incluso a ser jugador de Selección Nacional, pero con el tiempo se fue apagando.

En 2021, Jona tuvo su primera salida de Monterrey, al ser prestado a Necaxa, de donde regresó para posteriormente ser prestado a Querétaro por un tiempo más, regresando una vez más para después ir a la MLS con el equipo de Minnesota, en su nuevo regreso, el contrato tuvo su final, por lo que llegó como agente libre a Juárez, de donde ha terminado de la misma manera.

Actualmente se encuentra sin equipo | Imago7

En cuanto a su palmarés, Jonathan González ha sido dos veces campeón de Concachampions, ambas con Rayados, también ha sido dos veces campeón de Copa MX y solo una de Liga con el mismo equipo; en cuanto al tema internacional, Jona tiene un campeonato de CONCACAF Sub-20 con Estados Unidos.