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Graffiti de Banksy en México: así es la obra y dónde se encuentra

Se dice que Banksy podría ser Robin Gunningham, originario de Bristol / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:37 - 18 marzo 2026
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Una obra atribuida al artista británico en Chiapas revela su vínculo con el EZLN, mientras en redes sociales crece la confusión sobre su supuesto paso por Veracruz

En medio del furor global por descubrir la identidad de Banksy, en México volvió a encenderse la conversación… pero también la confusión.

Un video viral en redes sociales señaló al Palacio de Hierro en Orizaba como el sitio donde se encontraría un supuesto graffiti del artista británico. Sin embargo, la realidad es otra: la única obra documentada de Banksy en el país  no está en Veracruz, sino en Chiapas.

Banksy es conocido por sus obras en el mundo con tintes políticos-sociales / FB: @robertbanksyartist

El verdadero Banksy mexicano está en Chiapas

Lejos de los reflectores turísticos, el rastro auténtico del artista aparece en una pequeña construcción del sureste mexicano. De acuerdo con el libro Freedom through Football”, publicado en 2012, Banksy visitó Chiapas en 2001 junto al equipo Easton Cowboys y Cowgirls.

Durante esa estancia, el artista dejó una intervención inspirada en la fotografía Las mujeres de X’oyep de Pedro Valtierra, acompañada de la palabra “Resistencia”, un mensaje claramente ligado al contexto social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Esta es una de las pocas fotos de Banksy en Chiapas junto a las comunidades del EZLN / Redes Sociales

Un partido, política y arte urbano

El viaje no fue casual. El equipo británico llegó a Chiapas para disputar un partido amistoso contra el EZLN, y Banksy formó parte del grupo… incluso como portero.

Fue ahí donde el artista aprovechó para plasmar su característico estilo: stencil, crítica social y mensajes políticos. La obra refleja su interés por los movimientos sociales y la resistencia indígena en México.

Hasta ahora, esta pieza sigue siendo la única intervención presumiblemente verificada de Banksy en el país. Pero se dice que hay otra ahí mismo simulando la chilena de Hugo Sánchez dentro de un Mundial.

Esta podría ser otra obra del pintor en Chiapas y de las que pocos conocen en México / Redes Sociales

El misterio de Banksy sigue creciendo

El tema vuelve a cobrar fuerza luego de que una investigación de Reuters apuntara a que Banksy podría ser Robin Gunningham, originario de Bristol. Aunque existen documentos, testimonios y registros que respaldan esta hipótesis, el misterio continúa intacto. Incluso su abogado, Mark Stephens, ha señalado que no hay confirmación oficial.

Ese anonimato ha sido parte clave de su leyenda, impulsando el valor y el impacto de obras como Niña con globo, que en 2018 se autodestruyó parcialmente tras ser subastada.

Entre mito y realidad

Mientras en redes se viralizan teorías y ubicaciones falsas, la historia real de Banksy en México sigue siendo mucho más discreta… pero también más poderosa.

No está en un edificio famoso, ni en una zona turística. Está en Chiapas, ligada a la resistencia, al arte político y a una de las causas sociales más emblemáticas del país.

Sus obras son muy conocidas, pero la identidad del pintor sigue siendo un misterio para muchos / FB: @robertbanksyartist
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