Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle

El FC Barcelona ganó, gustó y goleo en casa ante Newcastle para sellar su pase a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Sin embargo, no todo fue alegría en el vestidor culé, pues sufrieron un par de lesiones, incluido el portero Joan García.

El guardameta español que ha sido pilar para el Barça en la presente temporada estaba teniendo una noche tranquila cuando la lesión llego. Ya con el marcador 7-2 en el 2T, Joan sufrió una lesión muscular que le impidió seguir en el terreno de juego.

Joan García en el Barcelona vs Newcastle | AP

ASÍ FUE LA LESIÓN DE JOAN GARCÍA

Al minuto 83' García atajó un disparo de tramite, sin embargo, cuando intentó ponerse de pie para el saque, el arquero sintió la molestia en ala pierna izquierda y de inmediato se tiró al césped para ser atendido. El cuerpo médico del Barcelona determinó que no podía seguir en el encuentro y Szczęsny tomó su lugar.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de la lesión y se espera que en las próximas horas el FC Barcelona emita un comunicado con el parte médico oficial para saber cuánto tiempo estará fuera de las canchas Joan García.

La lesión de Joan García llega en un momento crucial de la temporada, pues al Barça le resta aún 10 partidos en LaLiga para definir el campeonato y también vienen los Cuartos de Final de la Champions League.

Joan García lesionado | AP

ERIC GARCÍA TAMBIÉN LESIONADO

Además de la lesión del arquero, Barcelona también sufrió la baja de Eric García, quién muy temprano en el encuentro y.debido también a molestias físicas, tuvo que ceder su lugar a Ronald Araujo.

Por lo pronto el conjunto culé tendrá enfrentar sin estos dos jugadores al Rayo Vallecano este este mismo fin de semana y visitar al Atlético de Madrid el día 4 de abril.