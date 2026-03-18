Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle

Joan García lesionado | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:18 - 18 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El arquero culé salió del campo en los últimos minutos del encuentro y es duda para los próximos partidos del Barça

El FC Barcelona ganó, gustó y goleo en casa ante Newcastle para sellar su pase a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Sin embargo, no todo fue alegría en el vestidor culé, pues sufrieron un par de lesiones, incluido el portero Joan García.

El guardameta español que ha sido pilar para el Barça en la presente temporada estaba teniendo una noche tranquila cuando la lesión llego. Ya con el marcador 7-2 en el 2T, Joan sufrió una lesión muscular que le impidió seguir en el terreno de juego.

Joan García en el Barcelona vs Newcastle | AP

ASÍ FUE LA LESIÓN DE JOAN GARCÍA

Al minuto 83' García atajó un disparo de tramite, sin embargo, cuando intentó ponerse de pie para el saque, el arquero sintió la molestia en ala pierna izquierda y de inmediato se tiró al césped para ser atendido. El cuerpo médico del Barcelona determinó que no podía seguir en el encuentro y Szczęsny tomó su lugar.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de la lesión y se espera que en las próximas horas el FC Barcelona emita un comunicado con el parte médico oficial para saber cuánto tiempo estará fuera de las canchas Joan García.

La lesión de Joan García llega en un momento crucial de la temporada, pues al Barça le resta aún 10 partidos en LaLiga para definir el campeonato y también vienen los Cuartos de Final de la Champions League.

Joan García lesionado | AP

ERIC GARCÍA TAMBIÉN LESIONADO

Además de la lesión del arquero, Barcelona también sufrió la baja de Eric García, quién muy temprano en el encuentro y.debido también a molestias físicas, tuvo que ceder su lugar a Ronald Araujo.

Por lo pronto el conjunto culé tendrá enfrentar sin estos dos jugadores al Rayo Vallecano este este mismo fin de semana y visitar al Atlético de Madrid el día 4 de abril.

Joan García abandonando el campo | AP
Últimos videos
Lo Último
14:57 Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027
14:56 “Lady Trump” en Jalisco: mujer choca, da positivo al alcoholímetro e insulta a policías en inglés / VIDEO
14:51 Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
14:37 Graffiti de Banksy en México: así es la obra y dónde se encuentra
14:18 Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle
14:18 El invicto en el boxeo moderno: un reto cada vez más difícil
13:53 "De USTEDES depende que nos den VISA": Reporteros bolivianos le cantan a su Selección
13:49 Barcelona aplasta al Newcastle Utd y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
13:46 PALAVECINO: "Pumas no mereció el empate"
13:41 ¿Bancos abrirán en Semana Santa 2026? Todo lo que debes saber
Tendencia
1
Futbol ¿Se va de América? Cruzeiro 'tienta' a André Jardine, quien analiza su futuro en Coapa
2
Empelotados ¡Hay tiro! Faitelson acepta combate de box contra Cuauhtémoc Blanco
3
Opinión El Reporte Ponce: Al fin, renovación en Rayados ante tanto fracaso
4
Futbol “Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda
5
Contra ¿Cuánto ganaron Trejo y Adame en Ring Royale? Filtran cifra millonaria
6
Beisbol Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
Te recomendamos
Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027
Futbol
18/03/2026
Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027
“Lady Trump” en Jalisco: mujer choca, da positivo al alcoholímetro e insulta a policías en inglés / VIDEO
Contra
18/03/2026
“Lady Trump” en Jalisco: mujer choca, da positivo al alcoholímetro e insulta a policías en inglés / VIDEO
Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
Futbol Nacional
18/03/2026
Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
Graffiti de Banksy en México: así es la obra y dónde se encuentra
Contra
18/03/2026
Graffiti de Banksy en México: así es la obra y dónde se encuentra
Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle
Futbol Internacional
18/03/2026
Joan García lesionado en goleada del Barcelona a Newcastle
El invicto en el boxeo moderno: un reto cada vez más difícil
Box
18/03/2026
El invicto en el boxeo moderno: un reto cada vez más difícil