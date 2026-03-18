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Box

El invicto en el boxeo moderno: un reto cada vez más difícil

Naoya Inoue es campeón indiscutible de peso gallo | AP Oleksandr Usyk se ha retirado de la contienda ante Fury David Benavidez en una pelea Shakur Stevenson conectando a Jamel Herring l AP
Mario Ángel Guzmán Domínguez 14:18 - 18 marzo 2026
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¿Aún quedan boxeadores invictos en el boxeo moderno?

En el boxeo moderno, mantenerse invicto se ha convertido en algo más complicado que conquistar un campeonato mundial. La exigencia de enfrentar rivales de alto nivel, unificar títulos y mantenerse activo eleva el riesgo en cada combate. Sin embargo, en 2026 aún existen figuras que no conocen la derrota y que, además, han construido su legado enfrentando a lo mejor de su división.

A continuación, los peleadores que mantienen su récord perfecto y las razones que los colocan entre la élite del deporte:

Naoya Inoue (32-0-0, 26 KO's)

El japonés es, para muchos, el mejor libra por libra del mundo. “The Monster” ha dominado múltiples divisiones con autoridad, logrando el campeonato indiscutido en dos de ellas, y noqueando a rivales de la talla de Luis 'El Pantera' Nery, Stephen Fulton y Marlon Tapales. Su combinación de poder, velocidad y técnica lo ha convertido en una figura histórica, y su invicto luce respaldado por una lista de oponentes de primer nivel.

Naoya Inoue celebra un triunfo

Oleksandr Usyk (24-0-0, 15 KO's)

El ucraniano ha construido una carrera impecable desde el peso crucero hasta los pesos pesados. Tras convertirse en campeón indiscutido en crucero, dio el salto para derrotar en dos ocasiones a algunos de los boxeadores más temibles de la historia, como Anthony Joshua, Daniel Dubois y el invencible Tyson Fury. Usyk sin duda es el mejor heavyweight de su era. Su inteligencia táctica y resistencia lo han mantenido invicto ante gigantes del boxeo.

Oleksandr Usyk, boxeador ucraniano | ESPECIAL

Gervonta Davis (31-0-1, 28 KO's)

“Tank” es uno de los noqueadores más temidos del boxeo actual. Con un estilo explosivo, ha vencido a nombres como Ryan García, Leo Santa Cruz, Rolly Romero e Isaac 'El Pitbull' Cruz, protagonizando algunas de las peleas más mediáticas de los últimos años. Su poder en ambas manos y capacidad para definir combates lo mantienen como una amenaza constante e invicta.

Gervonta Davis durante una pelea de box

Jesse “Bam” Rodríguez (23-0-0, 16 KO's)

El estadounidense ha sorprendido por su madurez arriba del ring desde muy joven. A sus 26 años ya es campeón en dos divisiones, ha derrotado a rivales de experiencia como Carlos Cuadras y Juan Francisco Estrada, así como también ha detenido a su mayor amenaza del momento, Fernando 'El Puma' Martínez. Su inteligencia, ritmo y técnica lo perfilan como uno de los peleadores más completos de la actualidad.

Francisco 'El Gallo' Estrada y Jesse 'Bam' Rodríguez en la ceremonia previa | X: @MatchroomBoxing

David Benavidez (31-0-0, 25 KO's)

El “Monstruo Mexicano” ha sido uno de los nombres más insistentes en el peso supermediano. Con un volumen de golpeo abrumador, ha vencido a rivales como Caleb Plant y Demetrius Andrade, para después irrumpir en la división de peso semipesado, coronarse y próximamente debutar en crucero. Su invicto ha sido construido ante oposición sólida, lo que respalda su lugar en esta lista.

David Benavidez | IG: @benavidez300

Junto Nakatani (32-0-0, 24 KO's)

Otro prodigio japonés que ha escalado divisiones con éxito, mostrando un boxeo técnico y sobresaliente capacidad de definición. Campeón en peso mosca, gallo y supergallo, ha logrado victorias contundentes que lo colocan como uno de los talentos más finos de Asia. Su progresión constante lo mantiene como un invicto a seguir de cerca, aunque en mayo lo pondrá en juego ante Naoya Inoue.

Junto Nakatani | @junto.n

Shakur Stevenson (25-0-0, 11 KO's)

Uno de los estilistas más brillantes del boxeo actual. Stevenson ha dominado con claridad a rivales como Óscar Valdez, William Zepeda y Teófimo López, destacando por su defensa casi impenetrable y control del ritmo. Su estilo puede no ser el más espectacular, pero sí uno de los más efectivos para conservar el invicto. Lo más impresionante es que, a la mayoría de los rivales que enfrentó, les propició apenas su primera o segunda derrota.

Shakur Stevenson conectando a Jamel Herring | AP

Devin Haney (33-0-0, 15 KO's)

Con una derrota que no contó ante Ryan García, Haney se suma a esta lista de panzazo, y más por ser el más controversial y odiado de los que se encuentran aquí. El estadounidense ha construido su carrera con base en técnica y disciplina. Como campeón indiscutido en peso ligero, derrotó en dos ocasiones a George Kambosos Jr. y superó a Vasiliy Lomachenko en una pelea cerrada, pero su legado ha ido de más a menos.

Devin Miles Haney en un entrenamiento
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