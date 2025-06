Mr. Iguana se une a WWE y pronto debutará en RAW

Tal como lo adelantó RÉCORD, el luchador Mr. Iguana se unirá a WWE de tiempo completo y muy pronto se espera que haga su debut en RAW, confirmándose este lunes cuando se estrenó el primer video package del gladiador para anunciar su llegada.

Dentro de todo lo positivo que dejó Worlds Collide, el primer evento conjunto entre WWE y Triple A, destacó la presentación al mundo de Mr. Iguana, el gladiador originario de Culiacán, Sinaloa, quien conquistó al universo del wrestling no sólo por su forma de luchar, sino también por el personaje en sí y, sobre todo, por la Yesca, el peluche en forma de iguana que lo acompaña a todos lados y que es su principal arma.

Se unirá a la WWE | X

Este boom, reflejado por los millones de reacciones en redes sociales que provocaron sus publicaciones, así como por el ensordecedor aplauso que recibió del público al presentarse en Money in the Bank el pasado sábado, fue suficiente para que la WWE pusiera sus ojos en Mr. Iguana y lo firmara a tiempo completo en la compañía.

Su peluche se ha robado reflectores | X

RÉCORD pudo saber que el siguiente paso que tiene planeado la compañía para él, además de su debut, es poner a la venta mercancía con la imagen de Mr. Iguana, incluidos peluches de la Yesca.

Mientras llega el esperado debut de Mr. Iguana en RAW, el luchador dueño de la frase “Sin pariente, no hay ambiente” se presentará el próximo domingo 15 de junio en la Triplemanía Regia, haciendo equipo con El Fiscal y Niño Hamburguesa para enfrentar a los japoneses Kento, Takuma y Nobu San, en lo que podría ser su despedida de suelo mexicano.

IGUANA CLUB 🦎@MrIguana & La Yezca captivated all of us and we want more! pic.twitter.com/PTEUh9hDiZ

— WWE (@WWE) June 10, 2025