¿Se lo dedica a su verdadero padre? Dominik Mysterio rinde homenaje a Eddie Guerrero

Uno de los actuales campeones de WWE, Dominik Mysterio protagonizó uno de los momentos más emotivos en un fin de semana que tuvo de todo tras haberse llevado a cabo Worlds Collide y Money in the Bank; sin embargo, el momento no tuvo lugar en ninguna arena ni con tanta gente alrededor, sino en otro lugar más privado y por supuesto diferente.

Worlds Collide fue un éxito en su primera aparición | Captura YouTube: WWE

Dom 'visita' a Eddie

La publicación vía X del actual campeón intercontinental, 'Dirty' Dominik Mysterio conmovió a más de uno, pues solamente dos emoticonos acompañaban una linda fotografía de la tumba de Eddie Guerrero, junto con algunas cosas que se han dejado como recuerdo en el lugar, pero con otro distintivo que resaltaba entre todo, el campeonato intercontinental que ostenta el 'Sucio' como el actual campeón.

Los seguidores del luchador no tardaron en compartir mensajes e imágenes de apoyo para Dom, pues a manera de 'chiste' se ha dicho que en realidad él era su verdadero padre, haciendo referencia del increíble parecido entre ambos, además de los momentos que compartieron cuando Guerrero trabajo con Rey Mysterio tanto en parejas, como en su recordada rivalidad.

El 'Sucio' retuvo su campeonato en MITB

Una de las luchas que tuvo lugar en el evento Money in the Bank fue la defensa titular de Dominik sobre Octagón Jr; la defensa fue exitosa en medio de una lucha sin intervenciones de Liv Morgan, quien acompañaba a Dom en el ring, ni alguna situación extra al combate entre ambos.

Dicho combate se hizo oficial luego de que Dominik hiciera acto de presencia en el evento Worlds Collide en la primera lucha, donde precisamente estaba presente el luchador mexicano. El problema se dio después de que Mysterio le reclamara a Octagón Jr por ser fanático de su papá, algo que hizo que ambos se molestaran, llegando a los golpes para que después se hiciera oficial la lucha en el evento de más tarde.

Dominik tuvo una nueva defensa titular exitosa | wwe.com

