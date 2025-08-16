‘Aunque no me hablen, saludos’: Malagón lanza mensaje a comentaristas de TV Azteca

El duelo entre América y Tigres, dio muchas cosas de que hablar, desde la disputa en el terreno d ejuegi, las peleas en las bancas y ahora gracias al portero de las Águilas, también de lo que pasó después.

Jornada 5 Tigres vs América I IMAGO7

Saludos a Martinoli, García y Campos

Tras finalizar el encuentro entre Águilas y Felinos, el portero mexicano, Luis Ángel Malagón, se acercó a los medios de Azteca Deportes para una entrevista; en esta, el portero no dejó pasar la oportunidades para saludar a los comentaristas de una manera fiel a su estilo.

“Un gusto saludarte, creo que arriba están Jorge, Martinoli y Lus. Aunque no me hablen, saludos a los weyes allá”, dijo el arquero azulcrema.

Pizarro y Malagón I IMAGO7

Una victoria que da un respiro

Malagón también comentó que la victoria de visita ante los Tigres, significa un respeto para el equipo, esto debido a que venían acarreando malos resultados y ahora que retomaron la victoria parece que todo irá más tranquilo en Coapa.

“Últimamente estaba en boca de todos, así es la chamba así el negocio. Bien, la verdad que ya hacía falta un partido así, porque últimamente las cosas no venían siendo de la mejor forma”, concluyó.

Las Águilas regresan a la CDMX este fin de semana para iniciar las prácticas y preparaciones para el duelo de Jornada 6 contra los Rojinegros del Atlas en el Ciudad de los Deportes.

“Creo que allá arriba (palco) está Jorge, Martinolli y Luis, ¿no? Aunque no me hablen, saludos a los weyes allá”



— Ángel Malagón, Club América 🦅



pic.twitter.com/Jca745PFY6 — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) August 17, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tabla Liga MX: Las posiciones de la Jornada 5 del Apertura 2025 al momento