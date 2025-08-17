Faitelson arremete contra Liga MX tras jornada violenta en estadios

Jornada difícil se ha vivido en la fecha 5 del Apertura 2025, la violencia en diversos recintos se hizo presente, en Puebla una mujer fue asesinada, en el Universitario de Nuevo León violencia entre aficionados y en Guadalajara.

Afición l IMAGO7

Tras estos hechos lamentables David Faitelson arremetió contra la Liga MX y los respectivos clubes a quienes apuntó para tener una inversión en la seguridad en búsqueda de un ambiente para los aficionados.

“Violencia en Guadalajara y en Monterrey. Una mujer asesinada en Puebla. Lo más fácil es afirmar que es solo un reflejo de lo que vivimos socialmente en México. Mentira. Totalmente falso”, inició comentando a través de su cuenta X.

Clubes deben tener la responsabilidad

Faitelson responsabilizó a la Liga MX y especialmente a los clubes para tener una sana convivencia dentro y fuera de los estadios: “El futbol, la Liga MX y cada uno de los clubes tienen la obligación de invertir y trabajar por la seguridad…”.

Faitelson l CAPTURA

Violencia en Jornada 5

La Jornada 5 se inauguró en la Angelópolis y previo al duelo entre Puebla y Atlético dos grupos se enfrentaron en el estacionamiento del estadio provocando el fallecimiento de una mujer y un herido más.

En Guadalajara también se vivieron actos violentos en sus gradas en donde una de las víctimas fue la familia del jugador de Bravos de Juárez Ángel Zaldívar quien se encontraba en las tribunas apoyando. En el Universitario de Nuevo León también se vio la violencia dentro y fuera del recinto.

Tigres l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿LIVERPOOL, SIN COMPETENCIA? ASÍ SE REFORZARON LOS OTROS GRANDES DE LA PREMIER LEAGUE