¿Hermano de Ángel Zaldívar también golpeó? Video muestra la pelea en las tribunas entre Chivas y Juárez

Momento intenso se vivió en las tribunas del Akron durante el encuentro de la fecha 5 del Apertura 2025 entre las Chivas y Bravos de Juárez, y es que la violencia se hizo presente en el recinto rojiblanco.

La situación tomó relevancia luego de que el propio Ángel Zaldívar, ahora jugador del equipo fronterizo, denunció a través de su cuenta de Instagram la violencia sobre su familia, especialmente sobre su hermano.

¿Qué le pasó al hermano de Ángel Zaldívar?

En la imágenes se puede percibir las huellas en la cara del hermano del futbolista después de la pelea suscitada en las tribunas que tuvo que ser frenada por elementos de seguridad de Zapopán; sin embargo, lo que todo indicaba que era la víctima, videos muestran lo contrario.

¿El hermano de Zaldívar comenzó todo?

Después de la difusión del enfrentamiento en una de las zonas de las gradas se reveló quien comenzó la disputa y todo apunta a que fue el propio hermano del futbolista quien empezó todo la revuelta.

En videos que circulan en redes sociales se pueden observar cómo se abalanza el antes mencionado contra algunos aficionados y es en ese momento en el que recibe un golpe y procede a tomarse inmediatamente parte de la cara después de algunas patadas.

¿Qué dijo la Liga MX?

Tras el incidente la Liga MX emitió un comunicado abarcando en general todos los actos violentos vividos tanto en el Universitario de Nuevo León como en Guadalajara, en este último caso asegurando que se tiene identificado a la persona involucrada y mostrando su respaldo a la víctima.

