Fernando Gago se sincera tras goleada de Rayados: “No supimos aprovechar cuando pudimos”

Los Rayados de Monterrey se quedaron con un contundente triunfo de 3-0 sobre los Rayos del Necaxa; gracias a dos golazos y al estreno goleador de Sergio Ramos en el Apertura 2025 para arrebatarle el liderato a los Tuzos del Pachuca.

El Gigante de Acero fue un hervidero de felicidad; sin embargo, en la otra cara de la moneda Fernando Gago se sinceró y aseguró que hubo oportunidades que no se concretaron antes de los goles del rival.

El estratega argentino recalcó que las situaciones no se deben dejar pasar para convertir como sucedió ante Monterrey: “Hoy tuvimos una en el cero, para 1-1 tuvimos una, entonces hay que entender que esas situaciones las tenemos que convertir, trabajaremos para que los jugadores tengan más situaciones de gol”.

Oportunidades no aprovechadas

“Por momentos del partido lo teníamos con situaciones para poder ponernos en el partido o ponernos con el marcador a favor desde el inicio, lamentablemente tuvimos dos goles en contra muy rápido”, mencionó Gago.

“En el arranque del segundo tiempo lo tuvimos de vuelta para ponernos en el partido y no entró. Pero bueno, es trabajo, es seguir, es insistir sobre una idea, sobre una forma de jugar”, catapultó el entrenador visitante.

Próximo partido

Tras la goleada en contra el Necaxa tendrá que ir a la frontera norte de la República Mexicana para medirse a los Xolos de Tijuana; los hidrocálidos llegan con apenas cinco unidades en la zona baja de la tabla de clasificación.

