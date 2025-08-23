Germán Berterame sobre su llamado a la Selección: "Obvió me motiva"

El delantero de los Rayados de Monterrey, Germán Berterame, fue convocado por Javier Aguirre para la concentración en el CAR del 25 al 27 de agosto.

Berterame se mostró feliz por ser tomado en cuenta por el “Vasco” en esta etapa de preparación rumbo al Mundial 2026.

“Obvio, a quien no lo motiva, obvio que me motiva a mí, a mis compañeros, y a todos los que están citados, vamos a ir con esa ilusión, no de mostrar, en ese sentido, sino de disfrutarlo de la mejor manera.”, comentó el delantero.

Berte durante el partido contra Necaxa | MEXSPORT|

BERTERAME SE SIENTE DE LA MEJOR MANERA

Agregó que en la actualidad se siente en forma en la cancha y se refleja en la ayuda a sus compañeros.

“Hay que saber en qué momento estoy, yo me siento muy bien en la cancha, me siento de la mejor manera, y creo que de mi lado estoy ayudando a todo el equipo y creo que eso es positivo.”, finalizó.

