Cantante Guerrero pide que Gato Ortiz ya no le pite al América: “Están acabando con su carrera”

Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz nuevamente aparece entre los reflectores tras su presencia como silbante en el Atlas vs América; sus decisiones durante el encuentro han generado diversos comentarios en redes sociales.

Luego del partido en el Jalisco ‘El Cantante’ Guerrero señaló a la Comisión de Árbitros como el culpable tras la designación del colegiado para el juego que cerró la Jornada 6 del Apertura 2025.

“Marco ‘El Gato’ Ortiz nuevamente envuelto en la polémica arbitral, a caso no hay alguien en Comisión de Árbitros que se dé cuenta que no es sano para la carrera de un árbitro exponerlo tantas veces con el equipo del América”, inició resaltando el analista a través de su cuenta de X.

Guerrero fue contundente al señalar la situación que vive Ortiz por sus constantes participaciones con el equipo azulcrema con decisiones polémicas: “¿No tiene más opciones? Protejan a sus árbitros, están acabando con la carrera de Marco”.

Polémica en el Atlas vs América

Cabe mencionar, que el Gato Ortiz acaparó los reflectores debido a la marcación de un penal algo dudosa a favor del América y que terminó por sentenciar el marcador para los capitalinos en el Estadio Jalisco.

Segundo juego que le pita al América en el AP2025

El juego ante Atlas se convirtió en el segundo para el ‘Gato’ Ortiz quien tuvo que esperar más de un año para volver a dirigir un juego del América tras ese título conseguido ante Cruz Azul en el Clausura 2024 y ese fue en la Jornada 2 ante Tijuana.

