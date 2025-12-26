Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, queda absuelto del delito de violación

Cinco años después de iniciarse el proceso legal en su contra, Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, fue absuelto del delito de violación, una resolución que llega a las puertas del inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El fallo pone fin a uno de los casos más mediáticos que involucraron a futbolistas del futbol mexicano en los últimos años.

La resolución judicial marca un punto clave en la carrera del mediocampista, quien desde 2020 enfrentó un proceso penal que afectó de manera directa su trayectoria profesional. Tras varios años de comparecencias y medidas cautelares, la justicia determinó que no existían elementos suficientes para acreditar su responsabilidad penal.

Villalpando en su etapa con Chivas | Imago7

Villalpando queda absuelto

El caso se remonta a octubre de 2020, cuando Dieter Villalpando fue acusado de abuso sexual contra una mujer durante una fiesta privada en la que, presuntamente, se consumieron bebidas alcohólicas. La denuncia generó un fuerte impacto mediático y abrió un proceso judicial que se prolongó por casi un lustro.

Luego de tres días de juicio oral, una jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal especializada en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial resolvió absolver al exfutbolista, declarándolo no culpable de los cargos penales que se le imputaban, al no acreditarse el delito conforme a derecho.

Villalpando fue parte de la Liguilla del Ap2025 | Imago7

Con esta decisión, Villalpando queda legalmente liberado de la acusación, aunque el proceso aún no concluye de manera definitiva, ya que el fallo deberá formalizarse por escrito en los próximos días, conforme a los plazos establecidos por la ley.

El impacto del caso en su etapa como jugador de Chivas

El señalamiento contra Villalpando provocó un terremoto institucional en Chivas durante 2020. Como medida disciplinaria, el club separó al futbolista junto a José Juan ‘Gallito’ Vázquez, Javier Eduardo ‘La Chofis’ López y Alexis Peña, todos involucrados en el mismo episodio, lo que derivó posteriormente en sus salidas del equipo.

Desde entonces, Dieter Villalpando, hoy de 34 años, tuvo que comparecer periódicamente ante las autoridades y cumplir con diversas medidas cautelares, mientras intentaba reconstruir su carrera lejos del foco mediático que marcó su etapa final con el Rebaño Sagrado.

Festejo de gol | Imago7

Actualmente, el mediocampista terminó su etapa con los Bravos de Juárez, por lo que no se sabe con quien continuará su etapa como futbolista. Pese a la absolución, trascendió de manera extraoficial que la Fiscalía de Jalisco cuenta con cinco días hábiles para presentar el fallo por escrito y podría intentar apelar la decisión, en caso de aportar nuevos testigos que no comparecieron durante el juicio.