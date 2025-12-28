¡Qué elegancia! Allan Saint-Maximin presumió en redes sociales su calidad en el campo

A solo un par de semanas de que arranque el Clausura 2026, los equipos ya se preparan para encarar el torneo premundialista, uno de ellos las Águilas del América, junto con ellas su flamante refuerzo, Allan Saint-Maximin, quien presumió en redes la calidad que tiene con el balón en jugadas individuales.

Maxi con América I IMAGO7

Calidad en camino

Luego de llegar al nido de Coapa como el nuevo referente del equipo azulcrema, Maximin no pudo demostrar todo su poderío en cancha, sin embargo, todo parece indicar que mostrará su mejor nivel en 2026.

Gracias a un video grabado en las canchas de entrenamiento del equipo del América, Maxi presumió una jugada individual desde la banda izquierda, en ella se puede ver al jugador hacer un sombrerito efectivo y meter hasta el área chica consiguiendo hacer una asistencia.

Tras publicar el video, las redes sociales no tardaron en responder al atacante francés, pidiéndole principalmente que muestre ese futbol dentro del terreno de juego, mientras que otros solo aplaudieron su jugada.

Maxi en el Clausura 2025 I IMAGO7

¿América podrá evitar el tricampeonato de Toluca?

Tras la llegada de Maximin, la afición azulcrema creyó que el título era inminente, pues con el trabuco comandado por André Jardine, las posibilidades eran altas, sin embargo, las lesiones y bajas hicieron que el equipo solo lograra llegar a Cuartos de Final en el Apertura 2025 y que el francés apenas diera chispazos de futbol.

IMAGO7

Ahora con una estabilidad y adaptación en México, tanto el jugador como la afición se han pronunciado al respecto, asegurando que la mejor versión del ex jugador del Newcastle está por llegar.

América y Maximin no solo buscarán volver a levantar el título en el 2026, sino que también tendrán una misión sumamente complicada: evitar que los Diablos Rojos del Toluca, repitan la hazaña de los azulcremas de levantar su tercer copa de Liga MX de manera consecutiva.

En su primer torneo como jugador de la liga mexicana y llegando con el torneo de Apertura ya iniciado, Allan Saint-Maximin, consiguió un total de tres goles y dos asistencia en un total de 13 partidos (incluida la Liguilla).