Pachuca cerca de firmar a delantero de LaLiga

Pachuca ha sacudido el mercado de fichajes previo al torneo Clausura 2026. Tras apenas seis meses de su partida al fútbol europeo, el delantero venezolano Salomón Rondón está a un paso de volver a vestir la camiseta blanquiazul, en un movimiento estratégico orquestado desde la cúpula de Grupo Pachuca.

Rondón apunta a volver a Pachuca | IMAGO7

De acuerdo información de MARCA desde España, la directiva ha decidido dar por terminado de manera anticipada el préstamo del delantero con el Real Oviedo, club que también pertenece al conglomerado mexicano.

Un retorno estratégico para el Clausura 2026

Rondón se había unido al conjunto asturiano al inicio de la temporada 2025-2026 con un contrato de cesión por un año. El objetivo principal era aportar su experiencia para que el Oviedo lograra mantener la categoría en el fútbol español. Sin embargo, las necesidades deportivas de los Tuzos han pesado más en la balanza tras cumplirse apenas la mitad del acuerdo original.

El venezolano se marchó hace seis meses buscando el reto europeo, sin embargo, Grupo Pachuca, como dueño de ambas instituciones, facilitó la interrupción del préstamo que inicialmente vencía en verano de 2026.

Solo falta el anuncio oficial por parte del club mexicano para que el goleador se integre a la disciplina del equipo.

Rondón cerca de dejar al Oviedo | IMAGO7

El impacto de su regreso

La vuelta del ariete sudamericano representa un refuerzo de peso para la ofensiva hidalguense. En su etapa anterior con los Tuzos, Rondón fue el referente absoluto del ataque, pieza fundamental en torneos internacionales y uno de los máximos anotadores de la liga.

Se espera que el "Rey Salomón" reporte a la brevedad para realizar las pruebas médicas correspondientes e incorporarse al plantel de cara al arranque del nuevo certamen. Con este movimiento, Pachuca deja clara su intención de pelear por el título en 2026.