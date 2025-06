¡Eternamente agradecido! Salomón Rondón se despide de Pachuca rumbo a Real Oviedo

Salomón Rondón llegó al balompié nacional como un cartucho quemado, sin embargo, el jugador venezolano tuvo un renacer en Pachuca en su primera temporada. 'El Emperador Salomón' llegó a la Bella Airosa procedente de River Plate y gobernó las porterías de la Liga MX a su gusto.

Pero, como toda historia de redención, tiene un final. Rondón será nuevo fichaje del Real Oviedo tras su increíble ascenso a LaLiga, es por eso, que por medio de sus redes sociales, el capitán de la Vinotinto se despidió de los Tuzos y de México.

"Porque me recibieron así, con los brazos abiertos. Me hicieron sentir uno más entre ustedes, me acogieron en su lindo país y en su preciosa ciudad. El día que Grupo Pachuca, Jesús Martínez, Armando Martínez y su directiva me llamaron, cambiaron algo en mi interior", comentó Rondón.

Salomón también agregó todo lo que consiguió con el conjunto hidalguense, recalcando su capitanía. "En este año y medio celebré goles, títulos, logros personales y, sobre todo, colectivos. Fueron unos días alegres en los que, además, hasta tuve el honor de llegar a ser su capitán. Palabras mayores. De ahí que mostrase la mejor de mis sonrisas, porque me hicieron ser muy feliz."

Números en Pachuca

Tras un año y medio en el conjunto de Pachuca, Rondón tuvo éxitos colectivos e individuales, como un título de Concachampions y Liga MX, siendo el máximo goleador del equipo. Salomón será recordado como un gran baluarte y uno de los últimos grandes rompe redes de los Tuzos.

En 70 ocasiones portó los colores albiazules, en los que mandó el balón al fondo de la red en 36 ocasiones. También, Rondón fue el líder del vestuario, ya que era el ejemplo a seguir de los jóvenes canteranos de Pachuca.

