Acevedo destaca importancia del empate ante Mazatlán: 'Era importante sumar como fuera'

Tras seis derrotas consecutivas para iniciar el torneo, Santos finalmente sumó su primer punto del Clausura 2025 tras empatar en su visita a Mazatlán. De momento, el equipo sigue en el fondo de la clasificatoria, pero para Carlos Acevedo, este resultado significa mucho.

El cuadro lagunero ha vivido momentos muy difíciles en los últimos meses pues, tan sólo en diciembre terminaron como el peor equipo del Apertura con sólo nueve unidades. Hoy cuentan con un punto y son el peor equipo del Clausura.

Tras el empate en el estadio El Encanto, Carlos Acevedo, portero del equipo lagunero, aceptó que atraviesan un momento difícil, pero considera que este punto podría ser un parteaguas en su temporada.

“Hoy por hoy estamos viviendo algo difícil como institución, como equipo y era importante sumar como fuera. Queremos lo mejor para esta institución, para la gente y hay que empezar de alguna forma.

“Es muy complicado no poder sumar, no poder ganar, no poder tener a tu afición feliz. Pero hay que ver el lado positivo y eso es lo que tratamos de hacer. El campeonato está en la mitad y hay que remontar esto”, reveló en entrevista para Fox Sports.

Los números de Santos

Los primeros seis partidos de Santos en el Clausura 2025 fueron para el olvido. El equipo sumó seis derrotas ante Chivas, Pachuca, América, Juárez, Puebla y Necaxa. En estos juegos sólo logró marcar cuatro goles, y recibió 13 para una diferencia de -9, siendo así junto con San Luis, el equipo más goleado del certamen.

Además, el equipo llegó a nueve derrotas al hilo, sumando los tres descalabros para cerrar el Apertura hace un par de meses. Esto igualó el peor registro en la historia de la Liga MX.

