Supercopa de Europa: ¿Cuándo y dónde ver el París Saint-Germain vs Tottenham?

Se juega el primer gran trofeo de la temporada 2025-26 en Europa, el Bluenergy Stadium será testigo del enfrentamiento entre el París Saint-Germain y el Tottenham; campeón de la Champions League vs campeón de la Europa League.

La casa del Udinese acogerá el encuentro que marcará el inicio de una nueva campaña para ambos equipos; PSG llega a esta cita tras conquistar el histórico triplete en la reciente temporada (Champions Leagues, Liga y Copa).

París Saint-Germain l X:PSG_inside

Los dirigidos por Luis Enrique aterrizan a esta cita prácticamente sin vacaciones luego de la disputa del Mundial de Clubes, con nuevo formato, donde terminaron cayendo en la Gran Final por goleada ante el Chelsea.

Mientras tanto, el Tottenham llega con una pretemporada más hecha, su duelo más reciente como preparación terminó cayendo con un contundente 4-0 ante el Bayern Munich, duelo realizado en el Allianz Arena.

Tottenham l X:Spurs_ES

Antecedentes

París Saint-Germain llega a este duelo por segunda ocasión en su historia, la primera registrada fue en 1996 en la que terminó cayendo ante la Juventus a doble partido. Por su parte, los Spurs disputan por primera ocasión este trofeo.

PSG vs Tottenham l X:EuropaLeague

París Saint-Germain vs Tottenham

Todo está listo para la disputa de la Supercopa de Europa entre el París Saint-Germain y Tottenham desde Italia en punto de las 13:00hrs tiempo del centro de México y podrás seguirlo a través de TNT, Max, Caliente TV y Tubi; además del minuto a minuto de Récord.com.mx.

Fecha: 13 de agosto

Hora: 13:00

Estadio: Bluenergy Stadium

Transmisión: TNT, Max, Caliente TV y Tubi

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID RECHAZA QUE SE JUEGUE EL VILLARREAL VS BARCELONA EN ESTADOS UNIDOS