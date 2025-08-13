Jobe Bellingham confía en un Borussia Dortmund competitivo para la nueva temporada

El Borussia Dortmund inicia la Bundesliga 2025/26 con la mira puesta en competir por todos los títulos, impulsado por la confianza en su técnico Niko Kovac y la incorporación de un fichaje que promete dar de qué hablar: Jobe Bellingham.

Luego de cerrar la campaña pasada con siete victorias y un empate en sus últimos ocho partidos, el BVB terminó cuarto en la tabla con 57 puntos, asegurando su lugar en la Champions League. Este objetivo fue clave para retener a figuras como Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi y Serhou Guirassy.

|

Entre los movimientos más destacados del verano está la llegada de Jobe Bellingham, hermano menor de Jude Bellingham, procedente del Sunderland por 30.5 millones de euros. A sus 19 años, el mediocampista inglés suma ya 43 partidos como profesional, con cuatro goles y tres asistencias.

“Sentí que era el mejor paso para mi crecimiento como jugador. Aquí hay jugadores de élite, internacionales, y competir en Champions League es algo importante. La combinación de todo lo que ofrece el Dortmund es mejor de lo que vi en otros equipos”, expresó Bellingham.

Con el inicio del torneo previsto para el viernes 22 de agosto, Jobe se muestra optimista:

“Quiero creer que podemos luchar por todo con la mentalidad adecuada. Pero debemos ser constantes, especialmente en la Bundesliga, para alcanzar a los mejores equipos”.

|

En ese objetivo, derrotar al Bayern Múnich será clave:

“Es uno de los clubes más grandes del mundo, y tenemos que luchar para que este club vuelva a donde debe estar”.

Finalmente, Bellingham destacó la intensidad de la Bundesliga y la pasión de su afición:

“Es una liga que he disfrutado mucho viendo. La afición es tan pura… creo que es la mejor palabra para describir el futbol alemán”.

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los 10 jugadores más caros de la Premier League en la temporada 2025/26