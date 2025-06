Jake Paul humilla a Chávez Jr: prensa internacional arremete contra el Hijo de la Leyenda

La derrota de Julio César Chávez Jr. ante Jake Paul ha traspasado fronteras y generado un gran número de críticas en medios de todo el mundo. Lo que ocurrió en el Honda Center de Anaheim, California, no pasó desapercibido: la actuación del mexicano fue calificada como decepcionante por la prensa especializada y hasta por publicaciones ajenas al ámbito deportivo. El peso del apellido y la sombra del legendario Chávez padre contrastaron con la pobre presentación del “Junior”.

¿Qué dijo la prensa mundial sobre Chávez Jr?

Desde medios de Estados Unidos como The New York Times, hasta publicaciones en Asia y Medio Oriente como The Times of India y Al Jazeera, la función fue tema de conversación. La mayoría coincidió en dos aspectos: la pasividad de Chávez Jr. en el ring y el protagonismo mediático de Jake Paul, más allá del boxeo. Incluso Variety, una revista de entretenimiento, abordó el combate por el linaje del mexicano.

La BBC fue una de las más duras con el desempeño de Chávez Jr., a quien calificó como un “blanco fácil” que tardó demasiado en reaccionar. También resaltaron la evidente decepción de su padre, quien presenció la pelea desde primera fila. “El Chávez que subió al ring era muy distinto del que fue campeón mundial”, subrayó la cadena británica.

En India, el diario The Times of India destacó que aunque hubo momentos en los que Chávez Jr. logró levantar al público, Jake Paul ya había dominado los primeros asaltos y acabó ganando la pelea. Mientras tanto, Al Jazeera señaló que el triunfo del youtuber fue “sencillo” y cuestionó el estado físico, mental y competitivo del mexicano, quien lleva años alejado del mejor nivel.

El peso del apellido

El escándalo global que ha provocado esta pelea confirma que el apellido Chávez sigue generando interés internacional. Sin embargo, también deja claro que Julio César Chávez Jr. ha perdido el crédito dentro y fuera del ring. Su futuro en el boxeo luce incierto y cada vez más eclipsado por un pasado que ya no parece sostenerse.

