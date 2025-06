Gilberto 'Zurdo' Ramírez continúa como Campeón Mundial de Peso Crucero tras vencer a Yunier Dorticos

Gilberto 'Zurdo' Ramírez, a pesar de no lograr nocaut que prometió, derrotó al boxeador cubano Yunier Dorticos, tras llegar al round 12 y conseguir la decisión unánime de los réferis, con lo que se mantiene como Campeón Mundial de Peso Crucero.

Zurdo Ramírez como campeón I X:@ZurdoRamirezz

En una reyerta muy disputado entre el cubano y el mexicano, El Zurdo supo salir avante y así defender de buena manera sus títulos de la FIB y la AMB, ante un Dorticos, quien buscó recuperar el fajín.

El combate llegó hasta la mitad de puro análisis; fue hasta las últimas instancias del sexto capítulo que Ramírez pudo encontrar espacios en la guardia del cubano, quien no cedió terreno en ningún momento.

A pesar de la insistencia del Zurdo, ambos lanzaron golpes y fueron pocos los que pudieron conectar de forma certera, sin embargo, en ningún momento se sintió una tensión de alguna posible caída a la lona.

En la segunda mitad de la pelea, el cansancio se vio claro en ambos, Gilberto aguantó lo más que pudo el ritmo y siendo superior a Dorticos, desafortunadamente no pudo mandar a la lona al cubano.

🇲🇽🇲🇽🇲🇽#PaulChavezJr | #ZurdoDorticos | LIVE on DAZN PPV

Click Here to 👀: https://t.co/CcAKbBxYSL



pic.twitter.com/hOhwy2yZny

— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) June 29, 2025