Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul EN VIVO ONLINE: el regreso del Junior al boxeo

¡Vuelve el Junior! Julio César Chávez Jr. vuelve al boxeo este sábado -en el Honda Center, de Anaheim, California- cuando enfrente en el ring al polémico youtuber estadounidense Jake Paul, quien ha logrado consolidarse como una figura mediática y creciente a nivel profesional.

Esta pelea marcará el mayor reto en la corta carrera de Paul y posiblemente, la última gran oportunidad para el mexicano, quien a sus 39 años de edad busca un capítulo digno para hacer sentir orgulloso a su padre, Julio César Chávez, el máximo exponente del pugilato nacional.

Luego de años marcados por las adicciones y las constantes decepciones, Chávez Jr. ha salido del infierno personal que arruinó su trayectoria y manchó el legado que heredó del Gran Campeón Mexicano. Hoy, busca redimirse. Y para ello, ha aceptado este combate con un objetivo claro: regresar a los reflectores del boxeo sin tener que escalar desde el fondo.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. VS JAKE PAUL: EN VIVO

Inician las peleas previas

Floyd Schofield vs Tevin Farmer

Apenas un solo round duró la primera pelea de la noche, con Floyd Schofield resultando ganador luego de no dejar mantenerse en pie a Farmer apenas dentro de los primeros minutos de la batalla.

Llegó Logan Paul

El hermano de uno de los boxeadores estelares de la noche ha llegado para brindarle su apoyo a Jake Paul.

La llegada de otro de los protagonistas

Se hace presente en el inmueble, Julio César Chávez Jr ha llegado para la que será su primera pelea después de una larga ausencia. Su encuentro ante Jake Paul será el estelar de la noche.

¡Llegó la leyenda!

Julio César Chávez ha llegado a la arena para ver a su hijo en acción tras mucho tiempo fuera de los cuadriláteros

Segunda pelea preliminar: Avious Griffin vs Julian Rodríguez

Victoria de Rodríguez vía knockout

