¡Qué lanzada! Ninel Conde revela cómo pescó a su actual marido

En La Casa de los Famosos México 3, Ninel Conde abrió su corazón y compartió, por primera vez frente a cámaras, cómo conoció a su actual esposo. La intérprete relató a Facundo, Dalílah Polanco y Shiky que el flechazo fue tan fuerte, que desde el primer momento supo que él sería el hombre de su vida.

Todo ocurrió en un gimnasio de Miami, ciudad a la que se mudó para sanar emocionalmente. Según relató, estaba en su mejor momento físico cuando vio al hombre que cambiaría su destino. “Sin haber hablado con él, le dije a mi asistente: ‘ese hombre va a ser mi esposo’”, confesó entre risas.

Ninel Conde ha sorprendido con su participación en el reality / Redes Sociales|

Amor a primera vista… con tacos

La artista recordó que su pareja, al principio, no sabía ni quién era: “Fuimos a cenar tacos al día siguiente, me dice ‘¿qué haces?’”, lo que le causó asombro, pues él pensaba que tenía solo seis mil seguidores. “Y luego se dio cuenta que tenía seis millones”, bromeó.

Aunque se cruzaron varias veces durante el entrenamiento, no hubo contacto hasta que ella decidió salir del gimnasio al verlo parado frente a su camioneta: “Yo no entiendo por qué hice todo esto. Salgo y lo primero que veo es al hombre de mi vida, con la camioneta de mis sueños, volteándome a ver e hicimos contacto visual por primera vez (...) Me dijo: ‘¿te conozco? ¿No te he visto antes?’ y ahí ya (hubo el flechazo)”.

A su marido lo conoció en un GYM e hizo todo lo posible para que la mirara / Especial|

¡Solo tres meses después ya estaban comprometidos!

El romance avanzó tan rápido como sus rutinas de gym. Cuando Shiky le preguntó cuánto tiempo pasó entre conocerlo y comprometerse, la respuesta dejó a todos boquiabiertos: “3 meses, claro, súper sí (...) Yo tenía 2 años sola, no estaba buscando a nadie. Eso fue amor a primera vista, nunca me había pasado y fue muy bonito”.

El Bombón Asesino también reveló que su esposo le confesó nunca haber sido fiel con nadie antes: “Él me dijo: ‘yo nunca había sido fiel con alguien’, se los decía a las mujeres ‘yo no me puedo comprometer, no estoy preparado’”.

Hoy, la cantante se muestra más enamorada que nunca y dispuesta a gritarle al mundo que sí, el amor también se encuentra en el gym… y con tacos.

La cantante solo duró de relación 3 meses antes de casarse / Redes Sociales|

