¡Toma Precauciones! Conoce el cierre de vialidades por programa de Bacheo Nocturno

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México arrancó el Programa de Bacheo Programado Nocturno, que contempla cierres temporales en 217 avenidas principales, en horarios de 22:00 a 05:00 horas. La meta: rehabilitar más de mil kilómetros de pavimento con ayuda de 50 cuadrillas que atenderán al menos 10 km por jornada.

El objetivo es claro: mejorar la seguridad vial, prevenir accidentes y dejar atrás los saltos involuntarios sobre los cráteres urbanos.

Desde 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, estarán los trabajos / Redes Sociales|

¿Dónde inician los cierres?

Desde hoy, 19 de agosto, los trabajos arrancan en el Eje 3 Oriente, primero en carriles de Periférico Sur a Norte (22:00 a 02:00) y luego en sentido contrario, de 02:00 a 05:00.

Alternativas viales: Canal Nacional, Tláhuac, Río Churubusco, Iztaccíhuatl, Congreso de la Unión, Gran Canal y Av. Centenario.

Desde este martes, comienza el cierre de vialidades en la CDMX / Especial|

Calendario completo de cierres

📍 20 de agosto – Insurgentes (Calz. Ticomán a Retorno del Duque)

📍 21 de agosto – Loreto Fabela (Oceanía a Eje 6 Norte)

📍 22 de agosto – Eje 2 Oriente (Periférico Sur a Norte)

📍 23 de agosto – Canal de Apatlaco (Galeana a Literatos)

📍 24 de agosto – Canal de Tezontle (Calz. de la Viga a Periférico)

📍 25 de agosto – Periférico (Paseo de la Reforma a Cafetales)

Sigue las indicaciones del Gobierno, para conocer el cierre de vialidades / Redes Sociales|

Lo que viene...

A partir del 26 de agosto y hasta el 2 de septiembre, se continuará con trabajos nocturnos en:

Eje 4 Oriente

Eje 5 Norte

Eje 1 Sur

Paseo de la Reforma

Av. Oceanía

Eje 8 Sur

Canal de Tezontle

Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad

La dependencia pide a los automovilistas planear sus traslados, usar rutas alternas y mantenerse atentos a las redes sociales oficiales, donde se actualizará la información de manera constante.

