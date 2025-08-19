¡Toma Precauciones! Conoce el cierre de vialidades por programa de Bacheo Nocturno

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México arrancó el Programa de Bacheo Programado Nocturno, que contempla cierres temporales en 217 avenidas principales, en horarios de 22:00 a 05:00 horas. La meta: rehabilitar más de mil kilómetros de pavimento con ayuda de 50 cuadrillas que atenderán al menos 10 km por jornada.
El objetivo es claro: mejorar la seguridad vial, prevenir accidentes y dejar atrás los saltos involuntarios sobre los cráteres urbanos.
¿Dónde inician los cierres?
Desde hoy, 19 de agosto, los trabajos arrancan en el Eje 3 Oriente, primero en carriles de Periférico Sur a Norte (22:00 a 02:00) y luego en sentido contrario, de 02:00 a 05:00.
Alternativas viales: Canal Nacional, Tláhuac, Río Churubusco, Iztaccíhuatl, Congreso de la Unión, Gran Canal y Av. Centenario.
Calendario completo de cierres
📍 20 de agosto – Insurgentes (Calz. Ticomán a Retorno del Duque)
📍 21 de agosto – Loreto Fabela (Oceanía a Eje 6 Norte)
📍 22 de agosto – Eje 2 Oriente (Periférico Sur a Norte)
📍 23 de agosto – Canal de Apatlaco (Galeana a Literatos)
📍 24 de agosto – Canal de Tezontle (Calz. de la Viga a Periférico)
📍 25 de agosto – Periférico (Paseo de la Reforma a Cafetales)
Lo que viene...
A partir del 26 de agosto y hasta el 2 de septiembre, se continuará con trabajos nocturnos en:
- Eje 4 Oriente
- Eje 5 Norte
- Eje 1 Sur
- Paseo de la Reforma
- Av. Oceanía
- Eje 8 Sur
- Canal de Tezontle
- Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad
La dependencia pide a los automovilistas planear sus traslados, usar rutas alternas y mantenerse atentos a las redes sociales oficiales, donde se actualizará la información de manera constante.
