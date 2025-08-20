Si tienes más de 40 años ya puedes hacer tu testamento GRATIS en CDMX

La iniciativa se implementa en la alcaldía Iztapalapa, una de las más densamente pobladas de la Ciudad de México. De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, el programa busca beneficiar hasta a 10 000 personas que cumplan con los requisitos establecidos.

Se trata de una extensión del programa social de testamentos gratuitos, que en años anteriores estaba enfocado solo en adultos mayores. Ahora, por primera vez, se incluye a quienes tengan desde 40 años cumplidos y vivan en la demarcación.

¿Quiénes pueden acceder al trámite gratuito?

Podrán participar en el programa aquellas personas que:

Tengan 40 años o más

Vivan en la alcaldía Iztapalapa

Estén en situación de vulnerabilidad social o económica

El requisito de edad se redujo respecto a otras campañas anteriores que sólo incluían a mayores de 60 años, ampliando así el acceso a más sectores de la población.

¿Qué documentos debes presentar?

Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán entregar los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento

Identificación oficial con fotografía y domicilio en la zona participante (INE o equivalente)

CURP

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Formato de solicitud y cuestionario socioeconómico que se entrega en el punto de atención

¿Dónde se realiza el trámite?

La documentación debe entregarse en la sede de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de Iztapalapa, ubicada en Calle Aldama núm. 63, esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas, en un horario de atención de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas.

Una vez aprobada la solicitud, las personas beneficiarias serán canalizadas a una notaría pública —como la Notaría 234 o la Notaría 243— para formalizar el testamento.

El servicio se ofreció desde el mes de julio y sigue vigente este mes de agosto, bajo la supervisión de la Unidad Técnica Operativa de la alcaldía y la Notaría 234 de la Ciudad de México.

