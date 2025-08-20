CDMX revela plan para terminar con los baches en toda la ciudad

La Ciudad de México se enfrenta a uno de sus problemas viales más persistentes: los baches y socavones. Para dar una solución estructurada, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, que contempla una inversión de 2 250 millones de pesos y la intervención de 1 250 kilómetros de vialidades primarias entre 2025 y 2026.

“Hemos decidido intervenir en la realización de un gran Programa Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica que tiene tres ejes principales. Tenemos la experiencia y la capacidad para lograrlo”, afirmó Brugada durante el anuncio.

Cada noche se aplicarán entre 4 000 y 6 000 toneladas de asfalto, con cierres de vialidades a partir de las 22:00 horas por seguridad. / RS |

Tres ejes de acción

El plan se ejecutará en tres frentes principales:

Bacheo nocturno programado: 50 cuadrillas trabajarán cada noche, incluidos fines de semana, para atender hasta 1 000 km de calles y avenidas antes de que termine el año. Atención urgente a reportes ciudadanos: otras 50 brigadas estarán disponibles para resolver en menos de 48 horas los reportes que ingresen por *LOCATEL (0311) o a través del nuevo chatbot de WhatsApp, Bachetel. Repavimentación profunda: entre octubre de 2025 y mayo de 2026 se intervendrán 250 km lineales, lo que equivale a más de 4 millones de metros cuadrados de superficie asfaltada.

Alcance del programa

El operativo cubrirá las 217 vialidades primarias de la capital, incluidas arterias estratégicas como el Periférico, Circuito Interior y Calzada Zaragoza. Cada noche se aplicarán entre 4 000 y 6 000 toneladas de asfalto, con cierres de vialidades a partir de las 22:00 horas por seguridad. Además, se publicará un calendario para que la ciudadanía conozca qué tramos estarán en obra.

Así inició el programa de #BACHEO en la #CdMx



El banderazo de salida se dio con un "Chingo de Ganas", ojalá que la reparación de la Ciudad sea con Más Power...@SSC_CDMX @ClaraBrugadaM @SOBSECDMX pic.twitter.com/9B3QObwoRs — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 20, 2025

De acuerdo con la Secretaría del Agua y Obras, actualmente se tienen registrados 37 socavones en vías primarias (23 ya atendidos, 7 en proceso y 6 en revisión) y 116 en vías secundarias (108 resueltos). Entre las acciones más relevantes destacan:

Iztapalapa: construcción de un colector de 2 km en Avenida Las Torres, con una inversión de 50 mdp y un avance de estudios del 80 %.

Calzada Zaragoza: intervención en dos socavones de gran magnitud; uno será resuelto en menos de 15 días y el otro en menos de un mes.

Aunque el nuevo plan busca dar continuidad a programas previos como el “Mega Bachetón”, que atendió más de 200 000 baches, especialistas advierten que estas acciones de bacheo tienen carácter temporal. La verdadera solución, apuntan, está en repavimentaciones técnicas y supervisión de calidad para garantizar calles más seguras y duraderas.

De acuerdo con la Secretaría del Agua y Obras, actualmente se tienen registrados 37 socavones en vías primarias. / X: @SOBSECDMX|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Policía de SSC es detenido tras quitarle la vida a joven motociclista en la CDMX