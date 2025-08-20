Actor confiesa que trabajó como Uber antes de triunfar en serie de Disney+

¿Te imaginas un día ser conductor de Uber y al siguiente triunfar en una serie de Disney+? Pues justo eso le ocurrió a un famoso actor, quien, ante la falta de trabajo en el medio artístico, tuvo que buscar una alternativa laboral.

Un encuentro inesperado tras un concierto

La historia se hizo viral gracias a una joven que publicó en redes sociales su experiencia después de asistir a un concierto. Al pedir un taxi por aplicación, se encontró con la sorpresa de que su chófer era un reconocido actor de televisión, teatro y cine.

“Post Movistar de Emilia, con mi amigo nos pedimos un Uber. La cuestión es que viene una camioneta —topísima— y el chofer nos saluda. Yo lo veo por el espejo y enseguida se me hizo conocido.

¿Cómo semejante actor va a estar trabajando de Uber? Estamos todos locos. En fin, confirmé que era él 100% cuando le transferimos lo del viaje y nos dio el alias, porque posta pensé que era un chiste. Días después me enteré de Quebranto. Pero bueno, feliz por Rafael, ¡gran actor y chofer!”, escribió la usuaria.

Rafael Ferro, de actor a chofer

El actor en cuestión es Rafael Ferro, un reconocido actor argentino que actualmente forma parte del elenco de la serie Quebranto, protagonizada por Tini Stoessel y que es una de las más vistas en Disney+.

En entrevista, Ferro explicó que su decisión de conducir para Uber no fue solo por dinero, sino también como una forma de mantenerse activo durante un periodo sin trabajo.

“El actor vive muchas veces pandemias. Yo hace poco estuve siete meses sin laborar. Tienes un montón de tiempo y no sabes qué carajo hacer. Llevas los nenes a la plaza y en un momento, sin trabajo.

Yo dije: ‘tengo que salir a probar si puedo laborar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé.

Al principio, la obviedad, me preguntaban si era el actor. ‘Sí, sí’, les decía. Era domingo a la noche, llovía y yo salía; era un ansiolítico. Salía a manejar (…), tener demasiado tiempo libre a veces hace mal. Era para salir a hacer algo y después me empecé a copar, tiene algo muy potente salir a la noche”, confesó.

El casting que le cambió el rumbo

De hecho, fue mientras manejaba un Uber que Rafael Ferro recibió la noticia de que había sido seleccionado para integrarse a Quebranto.

“Me quedó grabado cuando me llegó la noticia: ‘che, te eligieron’. Yo estaba por dejar a un pasajero y ahí me enteré de que me querían para ese papel”, recordó.

