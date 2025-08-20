¿Quieres una beca deportiva en la UNAM? Estos son los requisitos y deportes disponibles

La UNAM ofrece 98 disciplinas deportivas y becas para estudiantes deportistas con alto desempeño
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) promueve la formación integral de sus alumnos mediante un amplio programa deportivo. Para este nuevo ciclo escolar, la comunidad estudiantil tiene acceso a 98 disciplinas deportivas, que incluyen desde los clásicos como fútbol y natación hasta otras modalidades como breaking, escalada deportiva y ulama. Además, la institución brinda becas económicas a quienes representan a la Universidad y cumplen con determinados criterios académicos y deportivos. 

La UNAM promueve la formación integral de sus alumnos mediante un amplio programa deportivo / iStock
¿Qué disciplinas están disponibles en la UNAM? 

La UNAM pone a disposición 98 opciones deportivas, entre ellas fútbol americano, baloncesto, voleibol, béisbol, tiro con arco, escalada, patines sobre ruedas, gimnasia, atletismo, clavados, esgrima, nado sincronizado, breaking y ulama. Este amplio catálogo permite que cualquier alumno encuentre una actividad adecuada para su formación o aspiración profesional en el deporte.

Requisitos para optar por una beca deportiva

Quienes representan a la UNAM en el ámbito deportivo pueden acceder a una beca, siempre que cumplan con lo siguiente:

  • Integrar un equipo representativo de la UNAM.

  • Ser alumno inscrito y vigente en la Universidad.

  • Tener un promedio académico mínimo de 8.0.

  • Contar con un avance académico de al menos 60 % de los créditos requeridos en su plan de estudios.

  • Demostrar buen desempeño y asistencia en entrenamientos, tal como lo validen sus entrenadores o la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU).

 

Apoyo económico

Las becas están dirigidas a deportistas de alto nivel que representan institucionalmente a la UNAM. Las convocatorias previas indicaron un apoyo económico de hasta 6 000 pesos semestrales, entregados en mensualidades de 1 000 pesos. La nueva convocatoria podría salir en el mes de septiembre. 

Las becas están dirigidas a deportistas de alto nivel que representan institucionalmente a la UNAM / Deporte UNAM
